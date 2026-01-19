Espinel confirma dónde quiere reforzar al Olimpia, la situación de Jorge Álvarez y advierte al América: "A veces en un 11 contra 11..."

<b>Eduardo Espinel </b>repasó este lunes la actualidad del bicampeón <b>Olimpia </b>previo al arranque del Clausura 2026. El técnico uruguayo confirmó que está buscando reforzar su equipo con un atacante que pueda jugar por los costados, y se pronunció sobre la posibilidad de contar con<b> Romell Quioto</b>, delantero que milita en el <b>Al Najma</b> de Arabia Saudita.También habló del partido que sostendrá contra las águilas del <b>América </b>en la Concachampions<b> </b>y la situación de <b>Jorge Álvarez</b> que fue pretendido por<b> Alajuelense. </b>Fue consultado acerca de la llegada de<b> Onan Rodríguez</b> y el presente de <b>Dereck Moncada</b> con el <b>Inter de Bogotá </b>en Colombia.