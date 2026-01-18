Liga Nacional

¡América llegará bajo tensión! Olimpia confirma estadio y boletería para la Champions de Concacaf: detalles exclusivos

DIEZ conoció en exclusiva los posibles precios de la boletería para el Olimpia vs América y se confirma el

  • ¡América llegará bajo tensión! Olimpia confirma estadio y boletería para la Champions de Concacaf: detalles exclusivos

    Olimpia recibe al América en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

     Mario O. Figueroa
2026-01-18

El Olimpia vs América por la CONCACAF Champions Cup comienza a tomar forma y ya se conocen varios detalles logísticos de uno de los cruces más atractivos del torneo. De acuerdo con información recabada por Diario DIEZ, el partido de ida se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que albergará un duelo de alto impacto internacional.

La venta de boletos para el compromiso en Tegucigalpa está programada para iniciar el 27 de enero, con un total de 22 mil entradas presupuestadas para salir al mercado. Los precios serán similares a los establecidos en la reciente gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Marathón, por lo que se espera una alta demanda por parte de la afición merengue.

Raúl Cáceres confirma la salida de 'Yío' Puerto al extranjero tras los rumores de su fichaje: "Él va a brillar por allá"

En cuanto al aspecto organizativo, la Concacaf inspeccionará el Estadio Nacional la próxima semana con el objetivo de otorgar el visto bueno oficial para el encuentro. Además, el Club América arribará a la capital hondureña dos días antes del partido, cumpliendo con los protocolos habituales en competencias internacionales.

El conjunto mexicano llegará en un contexto particular, ya que la próxima semana tendrá un parón en la Liga MX debido a los amistosos de la Selección de México (Panamá y Bolivia), donde fueron convocados Ramón Juárez, Luis Malagón e Israel Reyes. Para no perder ritmo, las Águilas disputarán un amistoso ante un club de la Liga de Expansión.

En lo deportivo, el América no atraviesa su mejor momento, pues en sus primeros dos partidos oficiales empató uno y perdió otro, situación que ha generado cierta tensión alrededor del técnico brasileño André Jardine. Este escenario añade un componente extra al cruce ante Olimpia, que buscará aprovechar cualquier duda del rival.

Oficial: Marathón despide figura y anuncia su primera baja para el torneo Clausura de la Liga Nacional

Por su parte, Olimpia afrontará la serie con importantes novedades, ya que contará con sus nuevos refuerzos: Onan Rodríguez, Raúl García y Félix García. Antes de medirse al América, los albos disputarán sus primeras jornadas del torneo local ante Génesis, Olancho FC y Juticalpa FC.

La ida de la serie se jugará el martes 3 de febrero de 2026 en Tegucigalpa, mientras que la vuelta está programada para el miércoles 11 de febrero de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

Unirme al canal de noticias
Jafeth Barralaga
Jafeth Barralaga

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Deportivo Diez, Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Champions de Concacaf
|