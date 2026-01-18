¡América llegará bajo tensión! Olimpia confirma estadio y boletería para la Champions de Concacaf: detalles exclusivos

El Olimpia vs América por la CONCACAF Champions Cup comienza a tomar forma y ya se conocen varios detalles logísticos de uno de los cruces más atractivos del torneo. De acuerdo con información recabada por Diario DIEZ, el partido de ida se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que albergará un duelo de alto impacto internacional. La venta de boletos para el compromiso en Tegucigalpa está programada para iniciar el 27 de enero, con un total de 22 mil entradas presupuestadas para salir al mercado. Los precios serán similares a los establecidos en la reciente gran final del fútbol hondureño entre Olimpia y Marathón, por lo que se espera una alta demanda por parte de la afición merengue.

En cuanto al aspecto organizativo, la Concacaf inspeccionará el Estadio Nacional la próxima semana con el objetivo de otorgar el visto bueno oficial para el encuentro. Además, el Club América arribará a la capital hondureña dos días antes del partido, cumpliendo con los protocolos habituales en competencias internacionales. El conjunto mexicano llegará en un contexto particular, ya que la próxima semana tendrá un parón en la Liga MX debido a los amistosos de la Selección de México (Panamá y Bolivia), donde fueron convocados Ramón Juárez, Luis Malagón e Israel Reyes. Para no perder ritmo, las Águilas disputarán un amistoso ante un club de la Liga de Expansión. En lo deportivo, el América no atraviesa su mejor momento, pues en sus primeros dos partidos oficiales empató uno y perdió otro, situación que ha generado cierta tensión alrededor del técnico brasileño André Jardine. Este escenario añade un componente extra al cruce ante Olimpia, que buscará aprovechar cualquier duda del rival.