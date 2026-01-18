¡América llegará bajo tensión! Olimpia confirma estadio y boletería para la Champions de Concacaf: detalles exclusivos

El <b>Olimpia vs América</b> por la <b>CONCACAF Champions Cup</b> comienza a tomar forma y ya se conocen varios detalles logísticos de uno de los cruces más atractivos del torneo. De acuerdo con información recabada por <b>Diario DIEZ</b>, el partido de ida se disputará en el <b>Estadio Nacional Chelato Uclés</b>, escenario que albergará un duelo de alto impacto internacional.La <b>venta de boletos</b> para el compromiso en Tegucigalpa está programada para iniciar el <b>27 de enero</b>, con un total de <b>22 mil entradas</b> presupuestadas para salir al mercado. Los precios serán similares a los establecidos en la reciente gran final del fútbol hondureño entre <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/liga-nacional-confirma-sedes-fechas-y-horarios-fecha-1-del-torneo-clausura-2026-NF28963970" target="_blank">Olimpia</a> y Marathón</b>, por lo que se espera una alta demanda por parte de la afición merengue.