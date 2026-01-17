¡Confirmado! Liga Deportiva Alajuelense toma decisión final sobre el futuro del volante hondureño Jorge Álvarez

Además, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Espinel le ha transmitido plena confianza para afrontar las tres competencias que tiene el club por delante: la Liga Nacional, la Concacaf Champions League, donde enfrentarán al América de México en primera ronda, y la Copa Centroamericana 2026.El propio Jorge Álvarez está al tanto de todo lo que ha sucedido a su alrededor. El presidente Rafael Villeda le comunicó directamente la situación, así como la postura institucional del club. Si bien la posibilidad de jugar en otro grande de Centroamérica resultaba tentadora para el volante, su deseo es salir de la mejor manera posible, mientras Olimpia analiza si su futuro inmediato pasa por la continuidad o una eventual renovación a largo plazo.