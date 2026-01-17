Andrés Salazar: el motivo real de su salida de Olimpia y cuenta lo que pasó en el 6-2 ante Génesis: "Más adelante se van a dar..."

Andrés Salazar puso punto final a su etapa en Olimpia tras alcanzar el título de Liga Nacional, cerrando un ciclo que él mismo calificó como positivo tanto en lo personal como en lo profesional. El guardameta explicó que su salida se dio por una combinación de motivos deportivos y familiares, los cuales fueron comprendidos por la dirigencia merengue, permitiendo una negociación en buenos términos. El portero colombiano continuará su carrera en Águilas Doradas de Río Negro, equipo de la Primera División de Colombia, donde buscará estabilidad y cercanía con su familia. En su paso por Olimpia, Salazar vivió una alta exigencia competitiva, la presión constante por ganar y la experiencia de salir campeón, además de disputar la Copa Centroamericana, factores que marcaron su crecimiento. Como confesión, reconoció que le costó no tener continuidad como titular, pero afirmó que siempre priorizó los objetivos grupales por encima de los individuales.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Hermano, hablando un poco sobre tu vida en Colombia, ¿cómo se da esta oportunidad?, ¿desde hace cuánto venís manejando esta opción?

Estamos en tema también de finales, terminó ahí la final y ahí empezamos a dialogar esta opción. Ahí estaba el interés de que pudiera venir a ser parte de Águilas y, bueno, al final también le comenté mis motivos a la parte dirigencial de Olimpia y pudimos llegar a un acuerdo para poder venir acá a Águilas. Voy muy agradecido con toda la gente de Olimpia. Águilas Doradas, ¿verdad? Sí, Águilas Doradas. Equipo de la Primera División de Colombia. ¿Cuánto crees que te preparó la Liga Nacional, considerando que los últimos extranjeros que han salido, como tu caso, el de Agustín Auzmendi o Rodrigo Auzmendi, han ido a ligas de Primera División?

Sí, claro, me ayudó muchísimo a crecer tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me ayudó también a mejorar en muchos aspectos, a madurar más en esta posición, que es una posición de experiencia. Yo ya llevaba cinco años fuera del país, de los cuales dos y medio fueron en Honduras. La verdad me ayudó mucho y estoy muy agradecido por los equipos en los que pude estar en Honduras para dar este salto acá. Andrés, comentanos un poco cómo tomó la gente de Olimpia esta oportunidad en Primera División de Colombia y cómo se dio la negociación para que ambas partes quedaran bien

Lo tomaron de buena manera. Yo les expliqué los motivos, tanto deportivos como también una situación familiar que estoy atravesando en estos momentos, que más adelante se van a dar cuenta. Yo se los manifesté y ellos siempre estuvieron con la mayor disposición para que pudiéramos llegar a un acuerdo y poder estar acá en este club nuevamente.

¿Había alguna cláusula de salida por si llegaba un equipo del extranjero?

No, por ese lado no había. Como te dije, les estuve manifestando los motivos y ellos los entendieron. La verdad salimos de buena manera. Tengo las puertas abiertas en Olimpia y estoy muy agradecido con el presidente, con la parte dirigencial, con los administrativos, con mis compañeros, con los utileros y con la hinchada, porque me trataron de una excelente manera. ¿Cómo catalogas tu paso por el Rey de Copas en Honduras?

Todo es positivo. Me ayuda a seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional. Me encontré con grandes jugadores y con una gran infraestructura. Todo eso sigue sumando y todo tiene que ser positivo. ¿Cómo tomaste la exigencia de pasar de un equipo que luchaba por media tabla a uno donde el título es obligación y se juega Copa Centroamericana?

Cada equipo tiene su presión a su manera. Cuando llegué a La Victoria había presión por el descenso, tenías que ganar sí o sí. En Olimpia no pasaba eso, lo único que te exigen es ganar partido tras partido y salir campeón. Cada equipo tiene su presión y uno aprende a soportarla, más en esta posición donde siempre estás exigido a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo fue tu convivencia con jugadores como Jorge Álvarez, Bengtson, Edwin Rodríguez y Édrick Menjívar?

Eso te ayuda a subir el nivel. Estar con ese tipo de jugadores te exige cada día más. En mi caso, la competencia con Edrick me ayudó a seguir creciendo. Los trabajos cada vez son más exigentes y eso aumenta el nivel. ¿Te sentías cómodo en Olimpia pese a ser el segundo arquero?

Sí, me costaba un poco no jugar. Venía acostumbrado a jugar siempre, pero de todo eso se aprende. Siempre fui respetuoso de las decisiones del profesor y respaldé esas decisiones porque los objetivos grupales valen más que los individuales. Gracias a Dios se logró salir campeón y estuvimos cerca de llegar a la final de la Copa Centroamericana. ¿Tenías buena relación con Edrick Menjívar?

Sí, claro. Nunca tuvimos inconvenientes. Siempre estiramos para el mismo lado, la convivencia era normal y con respeto. Se habló de que hubo molestia por las rotaciones en la portería. ¿Fue cierto?

No, para nada. De pronto surgieron comentarios por el tema de que hacía muchos años no se contrataba un arquero extranjero, pero nunca tuvimos problemas. Todo fue trabajo y convivencia normal.