Andrés Salazar: el motivo real de su salida de Olimpia y cuenta lo que pasó en el 6-2 ante Génesis: "Más adelante se van a dar..."

<b>Hermano, hablando un poco sobre tu vida en Colombia, ¿cómo se da esta oportunidad?, ¿desde hace cuánto venís manejando esta opción?</b><br />Estamos en tema también de finales, terminó ahí la final y ahí empezamos a dialogar esta opción. Ahí estaba el interés de que pudiera venir a ser parte de Águilas y, bueno, al final también le comenté mis motivos a la parte dirigencial de Olimpia y pudimos llegar a un acuerdo para poder venir acá a Águilas. Voy muy agradecido con toda la gente de Olimpia. Águilas Doradas, ¿verdad? Sí, Águilas Doradas.<b>Equipo de la Primera División de Colombia. ¿Cuánto crees que te preparó la Liga Nacional, considerando que los últimos extranjeros que han salido, como tu caso, el de Agustín Auzmendi o Rodrigo Auzmendi, han ido a ligas de Primera División?</b><br />Sí, claro, me ayudó muchísimo a crecer tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me ayudó también a mejorar en muchos aspectos, a madurar más en esta posición, que es una posición de experiencia. Yo ya llevaba cinco años fuera del país, de los cuales dos y medio fueron en Honduras. La verdad me ayudó mucho y estoy muy agradecido por los equipos en los que pude estar en Honduras para dar este salto acá.<b>Andrés, comentanos un poco cómo tomó la gente de Olimpia esta oportunidad en Primera División de Colombia y cómo se dio la negociación para que ambas partes quedaran bien</b><br />Lo tomaron de buena manera. Yo les expliqué los motivos, tanto deportivos como también una situación familiar que estoy atravesando en estos momentos, que más adelante se van a dar cuenta. Yo se los manifesté y ellos siempre estuvieron con la mayor disposición para que pudiéramos llegar a un acuerdo y poder estar acá en este club nuevamente.