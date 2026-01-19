Romell Quioto no sigue en el Al-Najma de Arabia y se confirma su nuevo destino: esta es la razón por la que se va del club

¡Sorpresa! Romell Quioto ha rescindido el contrato con Al Najma de la primera división de Arabia Saudita, debido a la falta de participación que ha tenido en el equipo. El delantero hondureño, que era compañero de Deiby Flores en ese mismo club, vivía un momento complicado en el club árabe, donde no había logrado consolidarse y no contaba con los minutos necesarios para mostrar su nivel.

Ante esta situación, Diario Diez ha confirmado este lunes que el 'romántico' no seguirá en el club y que su próximo destino seguirá siendo en Arabia, solo que en la segunda división. Otra de las razones por las que Quioto se marcha del club a falta de seis meses de que finalizara su contraro es por la situación futbolística que vive el Al-Najma. El equipo marcha en el último lugar del campeonato con apenas tres puntos en 15 partidos disputados y aún no conoce la victoria en la primera división de Arabia Saudita, un contexto que aceleró la salida de Romell Quioto. El atacante catracho de 34 años de edad se va sin hacer goles en esta temporada en los nueve partidos que tuvo participación.

OLIMPIA NO ERA UNA OPCIÓN