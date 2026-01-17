¡El primer gol del 2026! Luis Palma le dio el triunfo al Lech Poznan en inicio de gira por tierras árabes

Luis Palma fue suplente en el arranque, pero jugó todo el segundo tiempo y cuando el encuentro estaba 1-1 apareció con un potente zapatazo dentro del área, al minuto 82, y <b>darle la victoria a los polacos de 2-1.</b>Lech Poznan seguirá concentrado en Emiratos Árabes Unidos porque tiene programados dos amistosos más, <b>el 24 de enero se enfrentará </b>al AGMK Olmaliq de Uzbekistán y seguido del FC Noah de Armenia.En la <b>Liga de Polonia,</b> Lech Poznan vuelve a la acción el 31 de enero cuando reciban al Lechia Gdańsk en el estadi Municipal de Poznan a la 1:15 pm, hora de Honduras.El club donde milita<b> el "Bicho" Palma</b> es octavo en el campeonato local con 26 puntos en 17 jornadas. El liderado es compartido por Wisla Plock y Gornik con 30 unidades.