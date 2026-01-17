¡El primer gol del 2026! Luis Palma le dio el triunfo al Lech Poznan en inicio de gira por tierras árabes

El Lech Poznan se internó en Emiratos Árabes Unidos donde este este sábado 17 de enero se enfrentaron al MSK Zilina de Eslovaquia en un encuentro de carácter amistoso.

Primer partido del 2026 y primer gol para Luis Palma . El hondureño inició con pie derecho la gira que tiene el Lech Poznan por Oriente Medio y de paso les dio el triunfo.

Luis Palma fue suplente en el arranque, pero jugó todo el segundo tiempo y cuando el encuentro estaba 1-1 apareció con un potente zapatazo dentro del área, al minuto 82, y darle la victoria a los polacos de 2-1.

Lech Poznan seguirá concentrado en Emiratos Árabes Unidos porque tiene programados dos amistosos más, el 24 de enero se enfrentará al AGMK Olmaliq de Uzbekistán y seguido del FC Noah de Armenia.

En la Liga de Polonia, Lech Poznan vuelve a la acción el 31 de enero cuando reciban al Lechia Gdańsk en el estadi Municipal de Poznan a la 1:15 pm, hora de Honduras.

El club donde milita el "Bicho" Palma es octavo en el campeonato local con 26 puntos en 17 jornadas. El liderado es compartido por Wisla Plock y Gornik con 30 unidades.