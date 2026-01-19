Wilmer Velásquez comienza su faceta como DT: ¿quién puede frenar a Olimpia? y, ¿dirigiría a Motagua?: "No hay problema..."

<b>¿Y quién es el que visualiza para frenar a Olimpia?</b><br /><br />Marathón hizo un extraordinario trabajo y teniendo futbolistas que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, pero Pablo Lavallén hizo un buen trabajo y trató de jugar bien, creo que Marathón es uno de los que puede ponerle freno a Olimpia si no se prepara Motagua y Real España. <b>¿Cómo ve la serie ante América?</b><br /><br />Ojalá que nos puedan dar esa gran satisfacción, aunque América es un equipo bravo y difícil. <b>¿Qué le pareció lo hecho por Jerry Bengtson al romper su récord como máximo anotador de Liga Nacional?</b><br /><br />Es un extraordinario ser humano y creo que con mucho mérito ha logrado lo que hoy tiene, con mucho esfuerzo y eso es muy bueno porque los récords se hicieron para romperlos. Muchas veces uno quisiera que las marcas no se rompieran pero Jerry trabajó para eso. <b>Para finalizar, me gustaría consultarle sobre la Selección Nacional y quién considera que debe ser el nuevo técnico...</b><br /><br />Creo que la Federación probó con entrenadores sudamericanos y tampoco podemos ser malagradecidos, pero creo que esa escuela ya se probó y sería importante que fuese una escuela europea que venga a enseñarnos algo.