La Selección de Honduras barrió su serie de amistoso rumbo al Premundial Sub-17

El marcador favoreció por 2-1 a los nacionales con las anotaciones de Milton Moya y Mikel Arana en el juego amistoso desarrollado en el estadio Olímpico.

Con el Premundial Sub-17 a la vuelta de la esquina la Selección de Honduras tuvo su segundo encuentro de preparación ante Cuba este jueves 22 de enero y se llevó el triunfo.

La Bicolor menor, dirigida por el novel Merling Paz, obtuvo los dos triunfos ante los cubanos, el primero fue el martes con marcador de 2-0 siempre en el coloso sampedrano.

Honduras será una de las sedes Sub-17 como parte del Premundial con miras al Mundial de Qatar 2026, que será nuevamente la sede entre noviembre y diciembre tal como sucedió en 2025.

Todos los encuentros de la Bicolor serán en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula donde competirán otras tres naciones: Surinam, Guyana y Bermuda. Solamente el líder irá al Mundial de Qatar 2026.

La Selección de Honduras debutará en el torneo el próximo 6 de febrero, cuando enfrente a su similar de Surinam, en un partido que marcará el inicio del sueño mundialista para esta prometedora generación de futbolistas catrachos.

Mientras que dos días después el duelo de la segunda fecha es contra Guyana y el partido cierre será el 10 de febrero contra su similar de Bermuda.

La Concacaf otorga 8 boletos directos al Mundial Qatar 2026 porque hay otros 7 grupos donde compiten el resto de los favoritos: México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá.