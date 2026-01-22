La Selección

La Selección de Honduras barrió su serie de amistoso rumbo al Premundial Sub-17

San Pedro Sula es la sede nuevamente de uno de los grupos del Premundial Sub-17.

    Los jóvenes de Honduras celebrando el gol de la victoria frente a Cuba. Foto Neptalí Romero.
Con el Premundial Sub-17 a la vuelta de la esquina la Selección de Honduras tuvo su segundo encuentro de preparación ante Cuba este jueves 22 de enero y se llevó el triunfo.

El marcador favoreció por 2-1 a los nacionales con las anotaciones de Milton Moya y Mikel Arana en el juego amistoso desarrollado en el estadio Olímpico.

La Bicolor menor, dirigida por el novel Merling Paz, obtuvo los dos triunfos ante los cubanos, el primero fue el martes con marcador de 2-0 siempre en el coloso sampedrano.

Honduras será una de las sedes Sub-17 como parte del Premundial con miras al Mundial de Qatar 2026, que será nuevamente la sede entre noviembre y diciembre tal como sucedió en 2025.

Todos los encuentros de la Bicolor serán en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula donde competirán otras tres naciones: Surinam, Guyana y Bermuda. Solamente el líder irá al Mundial de Qatar 2026.

La Selección de Honduras debutará en el torneo el próximo 6 de febrero, cuando enfrente a su similar de Surinam, en un partido que marcará el inicio del sueño mundialista para esta prometedora generación de futbolistas catrachos.

Mientras que dos días después el duelo de la segunda fecha es contra Guyana y el partido cierre será el 10 de febrero contra su similar de Bermuda.

La Concacaf otorga 8 boletos directos al Mundial Qatar 2026 porque hay otros 7 grupos donde compiten el resto de los favoritos: México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
