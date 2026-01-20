Selección Sub-17 de Honduras se hace fuerte en casa y vence sin problemas a Cuba en partido de preparación

El duelo entre catrachos y cubanos se realizó en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, y la Bicolor se llevaron el triunfo con dos tantos de Jeremy Rodríguez.

La selección Sub-17 de Honduras que se prepara para el torneo clasificatorio al Mundial de Catar 2026 , derrotó en partido amistoso 2-0 a la escuadra de Cuba.

El primer tanto se da luego de un remate de Jefferson Witty, el arquero cubano rechazó el balón y el rebote quedó a favor del atacante hondureño Jeremy Rodríguez que no desaprovechó y anotó el primer tanto del encuentro a los 75 minutos.

La segunda anotación llegó al término del partido en jugada de Mike Arana, quien mandó un centro y el mismo Jeremy Rodríguez lograría rematar de cabeza para sellar su doblete y liquidar el partido a favor de la bicolor nacional.



Para el duelo ante los cubanos el entrenador de la bicolor, Merlyng Paz, jugó con un equipo integrado por Juan Quezada, Jeyrom Arzú, Nelson Castillo, Leandro Padilla, Kevin Pérez, Jefferson Güity, Eduardo Romero, Denzel Arzú, Mike Arana Josué Ortega y Milton Moya.

Honduras volverá a jugar ante la selección de Cuba el próximo jueves 22 de enero a las 3:00 PM en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

