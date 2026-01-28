Caso José Mario Pinto: Los motivos por los que el futbolista de Olimpia no llegaría al Banfield de Argentina

El principal obstáculo es la inhibición que pesa sobre Banfield por parte de la FIFA, producto de deudas impagas que superan el millón de dólares. En total, el club acumula cuatro sanciones vigentes, lo que le impide registrar nuevos futbolistas, tanto extranjeros como nacionales, mientras no regularice su situación financiera.

El Banfield de Argentina tiene una compleja situación económica y administrativa que atraviesa, la cual le impide concretar incorporaciones para la temporada 2026. Pese a que José Mario Pinto es una prioridad para el entrenador Pedro Troglio , las restricciones actuales frenan cualquier avance en la negociación.

Estas inhibiciones se originaron por la falta de pago en distintos casos, entre ellos el del futbolista Erik López, por una deuda cercana a los 280 mil dólares. A esto se suma una profunda crisis institucional derivada de investigaciones por presuntos manejos irregulares con antiguos patrocinadores, lo que agravó aún más el panorama económico del club.

Ante este escenario, Banfield no tiene una fecha concreta para volver a fichar jugadores, más allá de la urgencia que marca el cierre del mercado de pases del Torneo Apertura 2026. La directiva necesita vender futbolistas para reunir aproximadamente 1.3 millones de dólares y así levantar las sanciones impuestas por la FIFA.

Al 19 y 20 de enero de 2028, Banfield es uno de los dos equipos de la Liga Profesional de Argentina que no ha logrado incorporar refuerzos, precisamente por estas limitaciones. La falta de movimientos en el mercado refleja la gravedad del problema que afecta al plantel dirigido por Troglio.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA DE LA LIGA NACIONAL

Aunque el interés por José Mario Pinto es real y el técnico ya dialogó tanto con la dirigencia como con el jugador, el cupo de extranjero y las inhibiciones vigentes complican su llegada. En el club esperan poder presentar una oferta antes del cierre del mercado, pero todo dependerá de que logren destrabar su situación financiera a tiempo.