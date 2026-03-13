“Quiere llegar lejos”: Madre de David Flores, promesa de Olimpia, revela detalles exclusivos del atacante hondureño

<b>Estamos con Nisa Ramírez, madre de David Flores, una de las promesas de los jugadores que han surgido en los últimos años en Olimpia. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ver a su hijo, primeramente, que ha alcanzado éxito con la selección, fue a un Mundial y pues ahora también metiendo goles en Liga Nacional y jugando con el equipo más ganador de Honduras?</b>Primeramente agradecerle a Él porque sin Él no somos nada y pues me siento bien orgullosa de lo que está logrando mi hijo, porque él viene jugando desde los ocho años. Viene jugando y me siento muy orgullosa y seguir apoyándolo, que para eso estoy yo.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</a></b><b>¿Qué tanto le ha costado a David llegar a donde está hoy?</b>De costar le ha costado algo, verdad, porque es difícil llegar a donde uno propone estar, verdad. Y como le decía, él viene jugando desde los ocho años y yo les invito a las mujeres, a las madres, que sigan apoyando a sus hijos, que sigan apoyándolos a ellos, verdad, que cada esfuerzo tiene su recompensa y que hay que trabajar el día a día.<b>¿Cuántos hijos tiene usted?</b>Tres.<b>¿Los tres van por el rumbo de ser futbolistas o solo David por el momento?</b>Los tres van por el camino. Incluso tengo uno que tiene, el segundo tiene 15 años, está en la categoría.<b>¿En qué equipo juega?</b>En el equipo Warriors.<b>¿Y el menor?</b>El menor va a empezar ahorita porque el año pasado estuvo en un torneo de béisbol, entonces quiere meterse a lo que es el fútbol.<b>¿David qué le ha dicho del momento que está viviendo, de todo lo que le ha pasado, pongámosle, en el último año y medio? ¿Qué le ha dicho él?</b>Lo que me ha dicho él a mí es que él tiene ganas de superarse cada día más y está emocionado porque él quiere llegar lejos.