“Quiere llegar lejos”: Madre de David Flores, promesa de Olimpia, revela detalles exclusivos del atacante hondureño

Además, resaltó la disciplina, la humildad y la fe como pilares fundamentales en la formación del jugador, quien ya ha tenido experiencias importantes con la Selección Sub-17 y empieza a dar de qué hablar en la Liga Nacional con el Olimpia

Nisa Ramírez, madre del joven futbolista David Flores, no ocultó el orgullo que siente por el crecimiento que ha tenido su hijo en el fútbol hondureño. En una emotiva charla, destacó el esfuerzo que el delantero ha realizado desde muy pequeño para abrirse camino en el deporte, recordando que comenzó a jugar desde los ocho años y que su sueño es llegar cada vez más lejos.

Estamos con Nisa Ramírez, madre de David Flores, una de las promesas de los jugadores que han surgido en los últimos años en Olimpia. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ver a su hijo, primeramente, que ha alcanzado éxito con la selección, fue a un Mundial y pues ahora también metiendo goles en Liga Nacional y jugando con el equipo más ganador de Honduras?

Primeramente agradecerle a Él porque sin Él no somos nada y pues me siento bien orgullosa de lo que está logrando mi hijo, porque él viene jugando desde los ocho años. Viene jugando y me siento muy orgullosa y seguir apoyándolo, que para eso estoy yo.

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¿Qué tanto le ha costado a David llegar a donde está hoy?

De costar le ha costado algo, verdad, porque es difícil llegar a donde uno propone estar, verdad. Y como le decía, él viene jugando desde los ocho años y yo les invito a las mujeres, a las madres, que sigan apoyando a sus hijos, que sigan apoyándolos a ellos, verdad, que cada esfuerzo tiene su recompensa y que hay que trabajar el día a día.

¿Cuántos hijos tiene usted?

Tres.

¿Los tres van por el rumbo de ser futbolistas o solo David por el momento?

Los tres van por el camino. Incluso tengo uno que tiene, el segundo tiene 15 años, está en la categoría.

¿En qué equipo juega?

En el equipo Warriors.

¿Y el menor?

El menor va a empezar ahorita porque el año pasado estuvo en un torneo de béisbol, entonces quiere meterse a lo que es el fútbol.

¿David qué le ha dicho del momento que está viviendo, de todo lo que le ha pasado, pongámosle, en el último año y medio? ¿Qué le ha dicho él?

Lo que me ha dicho él a mí es que él tiene ganas de superarse cada día más y está emocionado porque él quiere llegar lejos.