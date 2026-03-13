La historia sobre Fede Valverde: "Los hinchas de Nacional decían 'este le va a ir a hacer asado a los jugadores del Real Madrid'"

El defensor uruguayo del Real España, Juan Capelutto, compartió anécdotas inéditas de su juventud junto a Federico Valverde, actual capitán y estrella del Real Madrid. Ambos coincidieron en el colegio de Montevideo y en el proyecto "Gol al Futuro", donde Capelutto lo vio destacar pese a su físico. "En el colegio nos hablábamos porque nos llevábamos todos los que éramos de grupo de Gol al Futuro. No me acuerdo directamente así con él, pero sí de preguntarle a otro, con el que yo me llevaba, que era el arquero que jugaba con Valverde, y me decía que 'Pajarito es el mejor del equipo', así le decían ahí. Él era muy chiquito, muy flaquito, todo realmente como que no parecía, pero decían que era de los mejores. A veces jugábamos, hacíamos fútbol ahí mismo en el colegio, con una pelota de papel." Capelutto resalta cómo Valverde brillaba en esos partidos de secundario. ¿Y destacaba él entre los demás? ¿Cómo lo miraste vos cuando le enfrentabas? Le consultamos. "Sí, sí, o sea, tenía mucho, físicamente le faltaba, pero con la pelota muy bueno, y una vez que arrancaba con pelota dominada, era imparable".

Años después, su camino se cruzó de nuevo en un amistoso de la Selección Sub-20 Uruguaya, cuando Valverde ya era figura de Peñarol. "En el colegio yo tenía 15 y él tenía 13, y cuando nos enfrentamos a la selección, él ya era parte y tendría 18 y yo unos 20. Él estaba en Peñarol, ya lo tenían como figura, incluso era consejo más de él para mí. Ahí nos volvimos a enfrentar, un saludo y todo normal." Capelutto evoca las charlas típicas entre jóvenes futbolistas de colegio. "En Uruguay pasa mucho que si bien la mayoría son humildes, es como que los que están en Peñarol se empiezan a agrandar un poco más. Entonces como que ya no tienen el mismo feeling, como que no te dan tanta entrada." Incluso el jugador de la máquina del Real España guarda una foto de un partido entre Villa Española (donde jugaba Capelutto) contra la Sub 20. "Tengo una foto de las alineaciones de cuando jugamos Villa Española contra la Sub 20. Estamos los dos, incluso aparecen Nicolás de la Cruz y también estaba Araujo y Darwin, pero ellos no jugaron, ninguno de los dos porque estaban lesionados, solo corrieron alrededor del campo". El zaguero reflexiona sobre la sorpresa por el ascenso de Federico Valverde en el Real Madrid, pese al escepticismo inicial en Uruguay. "Increíble... cuando se fue de Peñarol me acuerdo que los hinchas de Nacional decían, 'este le va a ir a hacer asado a los jugadores'. Y ahora los de Peñarol replican eso, suben una foto ahora de él y dicen, 'mirá, el que iba a hacer los asados'".