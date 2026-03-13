La historia sobre Fede Valverde: "Los hinchas de Nacional decían 'este le va a ir a hacer asado a los jugadores del Real Madrid'"

El defensor uruguayo del Real España, <b>Juan Capelutto</b>, compartió anécdotas inéditas de su juventud junto a <b>Federico Valverde</b>, actual capitán y estrella del <b>Real Madrid</b>. Ambos coincidieron en el colegio de Montevideo y en el proyecto "Gol al Futuro", donde Capelutto lo vio destacar pese a su físico."En el colegio nos hablábamos porque nos llevábamos todos los que éramos de grupo de Gol al Futuro. No me acuerdo directamente así con él, pero sí de preguntarle a otro, con el que yo me llevaba, que era el arquero que jugaba con Valverde, y me decía que 'Pajarito es el mejor del equipo', así le decían ahí. Él era muy chiquito, muy flaquito, todo realmente como que no parecía, pero decían que era de los mejores. A veces jugábamos, hacíamos fútbol ahí mismo en el colegio, con una pelota de papel."Capelutto resalta cómo Valverde brillaba en esos partidos de secundario. ¿Y destacaba él entre los demás? ¿Cómo lo miraste vos cuando le enfrentabas? Le consultamos. "Sí, sí, o sea, tenía mucho, físicamente le faltaba, pero con la pelota muy bueno, y una vez que arrancaba con pelota dominada, era imparable".