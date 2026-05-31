La Super Liga Claro vibró de emoción y coronó a los campeones 2026

Con la participación del 48 equipos, quienes mantuvieron una lucha constante por levantar el trofeo de campeones, pero solamente dos fueron dos tuvieron el privilegio de llegar a la gran final.

La Super Liga Claro volvió a encender la pasión del fútbol infantil y juvenil en Honduras . Esta destacada competencia deportiva, considerada una de las más importantes de su categoría en la región, donde se puso a prueba el talento nacional.

La Super Liga Claro que involucró a niños y niñas del país para demostrar su talento, pasión y determinación, dejándolo para llegar a alcanzar la corona.

Distribuido en dos categorías, Sub-13 y Sub-17, el evento se desarrolló de manera simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



En la categoría Sub-17 departamental, los galardonados fueron: Leones FC, quienes vencieron 3-1 en la gran final a la Academia De Futbol Vicentina.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mientras que en Tegucigalpa, Motagua superó 3-1 a Irafut y se quedó con el título de campeón.

En lo que corresponde a la categoría Sub-13. El campeón en San Pedro Sula fue la Academia Chamaco Guifarro, quienes vencieron en la final 3-2 a Leones fc.