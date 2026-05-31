La Super Liga Claro vibró de emoción y coronó a los campeones 2026

La Super Liga Claro volvió a encender la pasión del fútbol infantil y juvenil en Honduras. Esta destacada competencia deportiva, considerada una de las más importantes de su categoría en la región, donde se puso a prueba el talento nacional.
Con la participación del 48 equipos, quienes mantuvieron una lucha constante por levantar el trofeo de campeones, pero solamente dos fueron dos tuvieron el privilegio de llegar a la gran final.
La Super Liga Claro que involucró a niños y niñas del país para demostrar su talento, pasión y determinación, dejándolo para llegar a alcanzar la corona.
Distribuido en dos categorías, Sub-13 y Sub-17, el evento se desarrolló de manera simultánea en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En la categoría Sub-17 departamental, los galardonados fueron: Leones FC, quienes vencieron 3-1 en la gran final a la Academia De Futbol Vicentina.
Mientras que en Tegucigalpa, Motagua superó 3-1 a Irafut y se quedó con el título de campeón.
En lo que corresponde a la categoría Sub-13. El campeón en San Pedro Sula fue la Academia Chamaco Guifarro, quienes vencieron en la final 3-2 a Leones fc.
Por su parte, en Tegucigalpa, la final estuvo muy pareja y quedó igualada 4-4 entre Olimpia e Irafut, donde los albos clasificaron a la final.
LOS CAMPEONES NACIONALES
La fiesta de la Super Liga Claro aún no concluye, ya que se deberán conocer los campeones regionales y para ellos se enfrentarán los campeones de Tegucigalpa vs San Pedro Sula.
Domingo 7 de junio
Final Sub-13
Olimpia vs Academia de Futbol Chamaco Guifarro
Hora: 10:00 am
Final Sub-17
Motagua vs Leones fc
Hora: 11:00 am
FINAL FEMENINA
Categoría Sub-13
Lbc Tigers Liceo Bilingue Centroamericano vs Adsoledad 12
FINAL SUB-17
Adsoledad vs Povoa Pro Academy