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Legionario hondureño se lesiona y podría ser baja para el juego ante Argentina

Se encienden las alarmas en la Selección de Honduras luego de la lesión de un legionario previo al duelo contra los argentinos.

Legionario hondureño se lesiona y podría ser baja para el juego ante Argentina
31 de mayo de 2026 a las 13:06

Se encienden las alarmas en Selección Nacional de Honduras previo al juego amistoso ante la Argentina por la fecha FIFA de junio y es que en las próximas horas se podría estar confirmando una nueva baja de cara al compromiso.

Se trata del lateral izquierdo Darlin Mencía, quien en el último semestre al elevado notablemente su nivel y eso a hecho que sea un titular indiscutible con su club y que en la H tenga constantes llamados.

Darlin Mencía fue el que anotó el gol del empate contra Perú.

Darlin Mencía fue el que anotó el gol del empate contra Perú.

Sin embargo, este domingo mientras se disputaba el compromiso entre el Atlético Juventud de Las Piedras por y el Montevideo Wanderes, el catracho de 23 años tuvo que ser sustituido a los 22 minutos por una lesión.

Al no sentirse bien, el yoreño Darlin Mencía se tiró al suelo y pidió el cambio en primeras instancias y todo indica que hubo un tirón o desgarro en el posterior de la pierna izquierda, pero el club le hará los análisis pertinentes para conocer con exactitud su padecimiento.

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El originario de Sulaco, Yoro, tenía programado viajar este lunes a los Estados Unidos para encontrarse en Houston, Texas, con la delegación hondureña, pero esto puede cambiar los planes.

Con esto Darlin se podría unir a la baja de Erick ‘Yio’ Puerto, quien por problemas con el visado no podrá ser parte del partido ante la Albiceleste, que se desarrollará el sábado 6 de junio a las 6:00 pm.

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