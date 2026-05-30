A frenar a Messi: Honduras se concentró en Tegus antes de enfrentar a Argentina

La Selección de Honduras puso en marcha su preparación para el esperado amistoso frente a Argentina con el inicio de un microciclo de trabajo que reunió a futbolistas de los equipos capitalinos y legionarios en la sede del FC Motagua, actual campeón del fútbol hondureño.

Los trabajos de preparación fueron comandados por el entrenador español José Francisco Molina, quien empató 2-2 ante Perú en su debut en el banquillo de La H, en partido amistoso que se desarrolló en Leganés, España.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en conjunto con el cuerpo técnico, decidió realizar esta concentración voluntaria antes del viaje a Estados Unidos, donde se disputará el compromiso internacional.