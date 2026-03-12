Olimpia tumba al Platense en el Morazán y borra su crisis de la mano del uruguayo Santiago Ramírez

El Club Olimpia Deportivo volvió al triunfo en un vibrante duelo ante el Platense Fútbol Club al imponerse 2-1 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, resultado que le permitió al conjunto merengue escalar a la tercera posición del torneo con 15 puntos. La gran figura de la noche fue el uruguayo Santiago Ramírez, autor de un golazo de tiro libre y de la asistencia que sentenció el partido para los capitalinos. El arranque del compromiso fue favorable para los selacios, que se acercaron con peligro en varias ocasiones. Primero avisó Alexander Aguilar con un potente derechazo que fue controlado sin problemas por Édrick Menjívar. Luego, Brandon Santos apareció dentro del área, pero su disparo se fue por encima del arco olimpista. El dominio del Platense se confirmó al minuto 24, cuando Erick Puerto quedó mano a mano tras habilitación de Edwin Solani, pero Menjívar salvó a Olimpia con una gran intervención.

En el cierre del primer tiempo comenzó a crecer la figura de Ramírez. El mediocampista uruguayo probó desde fuera del área con un derechazo que pasó rozando el travesaño de Merlin Bonilla, avisando lo que vendría más adelante. Sin embargo, las alarmas se encendieron en el conjunto albo tras la salida por lesión en el tobillo derecho de José Mario Pinto, quien no pudo continuar en el encuentro. La segunda parte inició con Olimpia decidido a buscar el partido. Al minuto 49, el equipo capitalino estuvo cerca de abrir el marcador con un peligroso centro de Edwin Rodríguez que terminó impactando en un jugador del Platense, pero el guardameta Merlin Bonilla reaccionó a tiempo para evitar un autogol que habría cambiado el rumbo del duelo.

El partido se volvió intenso y polémico. Al 64', Edwin Solani cayó dentro del área tras un contacto con Clinton Bennett, pero el árbitro dejó seguir la jugada ante las protestas de los jugadores del Platense. La decisión encendió el ambiente en el estadio, mientras ambos equipos seguían buscando romper el empate. La recompensa para Olimpia llegó al minuto 81. Santiago Ramírez ejecutó un tiro libre perfecto que se coló en la portería de Bonilla, desatando la celebración merengue. Apenas seis minutos después, el propio uruguayo volvió a aparecer, esta vez con una asistencia en diagonal que dejó solo a Jorge Álvarez, quien definió con tranquilidad para el 2-0 que parecía sentenciar el encuentro.

Cuando el partido ya expiraba, Platense encontró el descuento. Erick Puerto transformó en gol un penal con un potente disparo al costado inferior derecho que dejó sin opciones a Menjívar. A pesar del empuje final selacio, Olimpia resistió y se quedó con una victoria clave para dejar atrás dos jornadas sin ganar, mientras que Platense se mantiene en la décima posición con ocho puntos.

