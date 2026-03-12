Olimpia tumba al Platense en el Morazán y borra su crisis de la mano del uruguayo Santiago Ramírez

En el cierre del primer tiempo comenzó a crecer la figura de Ramírez. El mediocampista uruguayo probó desde fuera del área con un derechazo que pasó rozando el travesaño de Merlin Bonilla, avisando lo que vendría más adelante. Sin embargo, las alarmas se encendieron en el conjunto albo tras la salida por lesión en el tobillo derecho de José Mario Pinto, quien no pudo continuar en el encuentro.La segunda parte inició con Olimpia decidido a buscar el partido. Al minuto 49, el equipo capitalino estuvo cerca de abrir el marcador con un peligroso centro de Edwin Rodríguez que terminó impactando en un jugador del Platense, pero el guardameta Merlin Bonilla reaccionó a tiempo para evitar un autogol que habría cambiado el rumbo del duelo.