Olimpia elige al que sería el sustituto de Elison Rivas y ‘Mango’ Sánchez

Olimpia está actuando de manera silenciosa en este mercado de fichajes, pero lo que tienen claro es que deben reforzar sus áreas endebles para competir por los títulos que estarán en juego en el próximo semestre.

Tras no haber podido conseguir el tricampeonato, los Leones dieron de baja a Jerry Bengtson, Santiago Ramírez, Carlos Sánchez, Josman Figueroa, Facundo Queiroz, Agustín Mulet y Elison Rivas, pero también hay algunas altas que aún no han sido anunciadas.

Ellos son el defensor Cristian Canales y el delantero Kilmar Peña. La lateral izquierda era otro objetivo puntual para el equipo de Eduardo Espinel tras dar de baja a los dos con los que contó el campeonato anterior.