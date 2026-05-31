La decisión final que tomó Jhow Benavídez sobre su futuro en Real España

Se acabó la novela. El Real España no bajará los brazos y seguirá buscando el ansiado título número 13, pero lo hará de la mano de su capitán y futbolista que más partidos acumula con la camisa aurinegra. Sí, se trata de Jhow Hendric Benavidez Banegas, quien después de llegar a un acuerdo de renovación con Elías Burbarda, el mandamás de la 'Máquina', estampó su firma anoche para continuar ligado al club.

Al mediocampista de 30 años se le había vencido su contrato, y por un momento estuvo en duda su renovación. Desde Tegucigalpa llegó una llamada para tentarlo, pero su amor por el cuadro sampedrano y otros aspectos familiares lo hicieron meditar bien su decisión. Benavídez extendió su vínculo con los catedráticos por un periodo de cuatro torneos (dos años), asegurando así un lugar muy importante en la historia de Real España. El originario del Porvenir, Atlántida, tiene más de 400 juegos con la zamarra aurinegra y la cuenta irá en aumento luego de renovar su contrato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE