La decisión final que tomó Jhow Benavídez sobre su futuro en Real España

Se acabó la novela. El Real España no bajará los brazos y seguirá buscando el ansiado título número 13, pero lo hará de la mano de su capitán y futbolista que más partidos acumula con la camisa aurinegra.
Sí, se trata de Jhow Hendric Benavidez Banegas, quien después de llegar a un acuerdo de renovación con Elías Burbarda, el mandamás de la 'Máquina', estampó su firma anoche para continuar ligado al club.
Al mediocampista de 30 años se le había vencido su contrato, y por un momento estuvo en duda su renovación. Desde Tegucigalpa llegó una llamada para tentarlo, pero su amor por el cuadro sampedrano y otros aspectos familiares lo hicieron meditar bien su decisión.
Benavídez extendió su vínculo con los catedráticos por un periodo de cuatro torneos (dos años), asegurando así un lugar muy importante en la historia de Real España.
El originario del Porvenir, Atlántida, tiene más de 400 juegos con la zamarra aurinegra y la cuenta irá en aumento luego de renovar su contrato.
Jhow debutó profesionalmente en enero de 2013 con Real España y desde entonces se fue consolidando como la pieza creativa principal y referente del mediocampo, hasta alcanzar el gafete de capitán.
En su palmarés cuenta con dos títulos oficiales de la Liga Hondubet, que corresponden al formato de Torneo Apertura. Precisamente el primero pertenece al torneo de su debut cuando derrotaron en la final a la Real Sociedad en Tocoa.
La 'Máquina' no ha vuelto a conquistar el campeonato desde 2017 tras vencer a Motagua en Tegucigalpa y ya con Benavídez consolidado en el equipo.