Elías Burbara: Fichajes y bajas en Real España y el inicio de pretemporada

Burbara reconoció que el golpe de no alcanzar la final fue duro para toda la familia españolista, pero dejó claro que no es momento de desmontar lo construido. “Lo peor que podemos hacer es botar todo ese trabajo a la basura”, expresó, adelantando que la directiva ya identificó los aspectos que deben corregirse durante la pretemporada para fortalecer a un plantel que considera competitivo y sólido.

De cara al nuevo campeonato, el máximo dirigente aurinegro reveló que la pretemporada arrancará el próximo 8 de junio con algunos futbolistas y jóvenes valores, mientras que el resto del plantel se incorporará días después.

Además, reiteró que la intención del club es conservar la base que alcanzó el liderato del torneo, incluyendo a referentes como Jhow Benavídez y Luis “Buba” López, cuyos contratos siguen en proceso de negociación. Y aclaró el tema del joven Mike Arana, quien ha sonado como posible refuerzo del Inter de Bogotá colombiano.



ENTREVISTA CON ELÍAS BURBARA



Hoy hubo junta directiva, se nos puede hablar un poco sobre sobre esto.

Atendimos la situación de la Comisión de Disciplina referente a unas palabras, pero bueno, ya hicimos la audiencia de descargo y espero que todo quede disuelto y pues sí, ahí estuve en la reunión de la Liga, nos estuvieron informando de todos los planes que tienen y pues ya preparando lo que es la próxima asamblea, donde va a ser toda la legislación y los cambios que se vienen para el próximo torneo.



¿Se vienen los 12 equipos o no?

No han hablado, de eso ahí es el plan, obviamente, no es la pregunta si vienen 12, sino quién es el que viene y espero que sea un buen invitado y alguien que valga la pena. Por ahí el Vida es uno de los que más suena. Hay varias opciones, el que mejor propuesta presente creo que va a ser el indicado.



Elías, hablando un poco de Real España, lamentablemente no se dio el objetivo que ustedes tanto tanto añoraban, pero ¿Qué les deja todo este torneo que realizó la máquina?

A ver, desilusionados, tristes obviamente, teníamos la esperanza de que este año se rompía esa racha. Viendo el rendimiento del club muy bien, equipo juega bien, quedamos líderes de las vueltas, 40 puntos. Realmente se había hecho un buen trabajo. Hoy lo peor que podemos hacer es botar todo ese trabajo a la basura, más bien fortificarlo, ajustarlo, apretar tuercas. Tenemos ya la evaluación de en qué fallamos y esperamos que en esta pretemporada se ajusten esas tuercas y Real España está compitiendo seriamente este torneo para para que siempre podamos tener nuestro objetivo.



¿Cuándo inicia la pretemporada?

Ya casi, el 8 de junio es la primera convocatoria con los jóvenes y algunos jugadores que requieren algunos trabajos especiales. El 15 ya se convoca el resto del plantel para para empezar con las evaluaciones y ya el 22 tiene que arrancar de lleno la pretemporada.



Con este tema tema también las renovaciones, ¿Cómo va ese tema?

Se ha hablado mucho de Jhow Benavídez que lo quería Marathón y Olimpia.

Es normal que jugadores de buena calidad en estos momentos reciban ofertas de varios lados, pero confiamos de que Jhow, nuestro capitán, nuestro referente, continúe vistiendo la 10 del club.



¿Han habido pláticas positivas?

Sí, claro. Hay comunicación, obviamente el está de vacaciones, no ha estado aquí en San Pedro Sula. Pues cuando venga ahí nos vamos a sentar y esperemos llegar a un feliz acuerdo. "Buba" López también es otro que queda sin contrato. Al igual se ha estado manejando de la misma manera y el plan es no tocar el equipo, tratar de mantener los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico y seguir con la misma mística de trabajo que ha estado que hemos estado compitiendo bien.



¿Cuándo tienen alguna fecha para poder reunirse con ambos jugadores?

Están de vacaciones ahora, están fuera de la ciudad, cuando regresen, sin duda vamos a tener el chance.



¿Cuál es el plan de Elías si los jugadores se van un poco alto en lo económico, porque ya lo había dicho una vez, si se van alto, hay que hablar las cosas bien.

A ver, no es como que no ganan bien en Real España los dos, tienen buenos salarios. Si por ahí ellos consiguen una mejor propuesta y tienen una oportunidad de salir al extranjero, pues sin duda van a tener una buena chance y Real España obviamente los va a acuerpar por cualquier decisión personal que puedan tener.



¿Cuánto duele que la España no esté jugando Copa Centroamericana?

Duele, pero al final no lo podemos tomar como un premio de consolación. Nuestro objetivo es salir campeón de la Liga de Honduras. Y pues, bueno, las malas noticias que no vamos a competir en la Copa Centroamericana, las buenas noticias que no vamos a competir Copa Centroamericana y vamos a estar enfocados en el torneo de Liga y así esperamos estar jugando de fin de semana a fin de semana y estar enfocados en la Liga.



¿Cuántos jugadores pretende Real España fichar?

Si acaso una alta, un reintegro. El plan no es tocar mucho. El equipo ya está ¿Qué podemos tocarle a un equipo que quedó líder de las vueltas?



Hay jugadores que se mencionan que han pedido salir, Ritacco, Capeluto...

T​​​​​odo se están analizando, estamos en comunicación con los representantes y cuando haya alguna noticia oficial, ahí ahí se las vamos a comunicar. El que se quiera ir, tiene las puertas abiertas. Sí, al final pues nadie a la fuerza, obviamente, pero sí, la verdad que son muy buenos jugadores. Es normal que quieran ser protagonistas, pero obviamente la competencia del club es alta y y pues nada, vamos a respetar cualquier decisión.



¿Se ha hablado que Mike Arana puede convertirse en legionario?

No, no. Hacia fuera toda especulación, nada que ver.



¿El Real España se ilusiona para este campeonato?

Estuvimos a nada de disputar una final y creemos que hemos sido el equipo que mejor jugó, compitió desafortunadamente cosas ajenas al fútbol nos dejaron afuera. Así que hoy toca enfocarnos en cuidar esas cosas ajenas al fútbol.



¿Qué hay que reparar para para no cometer esos mismos errores?

Llamar a todos, directiva, afición, cuerpo técnico, jugadores, a unirnos y solo juntos vamos a tener ese objetivo cumplido.