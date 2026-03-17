Mike Arana, la joya de 16 años convocado a la Selección de Honduras: "Me salió una lágrima"

Con apenas 16 años, el extremo derecho <b>Mike Arana</b> vive un sueño que muchos futbolistas persiguen durante toda su carrera: su primera convocatoria a la <b>Selección Mayor de Honduras.</b>El joven jugador del <b>Real España </b>ha tenido un ascenso meteórico en los últimos meses, pasando de brillar con la Sub-17 a meterse, casi sin aviso, en la lista absoluta.La noticia lo tomó por sorpresa. Sin llamadas previas ni pistas, <b>Mike Arana</b> se enteró como cualquier aficionado: viendo su nombre en el listado oficial.