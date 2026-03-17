Mike Arana, la joya de 16 años convocado a la Selección de Honduras: "Me salió una lágrima"

Con apenas 16 años, el extremo derecho Mike Arana vive un sueño que muchos futbolistas persiguen durante toda su carrera: su primera convocatoria a la Selección Mayor de Honduras. El joven jugador del Real España ha tenido un ascenso meteórico en los últimos meses, pasando de brillar con la Sub-17 a meterse, casi sin aviso, en la lista absoluta. La noticia lo tomó por sorpresa. Sin llamadas previas ni pistas, Mike Arana se enteró como cualquier aficionado: viendo su nombre en el listado oficial.

El joven se reportará el próximo lunes 23 de marzo a la concentración de la Selección de Honduras que viaja a Madrid, España, para medirse a Perú el 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque en Leganés.

LA ENTREVISTA

¿Cómo sientes este primer llamado a la Selección Mayor de Honduras?

Estoy emocionado, alegre con esta convocatoria.



Todo ha sido rápido, alegrías con la Sub-17 y ahora a la Mayor.

Sé que he venido trabajando de la misma manera, con humildad y gracias a Dios llegó la convocatoria.



¿Cómo puedes catalogar estos tres meses? Celebraste la clasificación al Mundial Sub-17, más minutos con Real España y ahora el llamado a la Mayor.

A pesar que viene iniciar el 2026 ha sido muy maravilloso en lo personal y para toda la familia.



¿Fue una sorpresa o estabas esperando la convocatoria?

Me agarra de sorpresa, no me lo esperaba. Gracias a Dios estamos en la lista, vamos a seguir luchando. LEA TAMBIÉN: Técnico de Perú sorprende con su análisis de Honduras a pocos días del amistoso: "Es un poco diferente..."



¿Alguien te llamó previo al anuncio oficial?

Nadie me llamó, fue hasta que miré mi nombre en la lista del comunicado.



¿Qué pasa por tu cabeza, por la familia?

Siempre todo con humildad, vamos a seguir mejorando cada día y con el esfuerzo salir al extranjero.



¿Hubo júbilo al conocerse la convocatoria?

No lo sé, me mantengo muy alejado de las fiestas.



¿Qué han dicho tus compañeros de Real España?

Aún no, pero estoy seguro que me van a motivar para seguir haciendo las cosas de la mejor manera.



Serás el menor de esta Selección ¿De estos jugadores citados habrá alguno que admires?

Luis Palma, es uno de los mejores por lo que ha logrado, un modelo a seguir y primero Dios vamos a estar jugando al lado de él.