Daniel Otero confirma el futuro de Lavellén y se pronuncia sobre Jhow Benavídez

Daniel Otero, presidente de Marathón, se presentó ante la Comisión de Disciplina de la FFH para responder por la denuncia en su contra, la cuál fue interpuesta por Motagua tras el primer partido de la gran final del torneo Clausura tras sus polémicas declaraciones. A su llegada a las oficinas de Liga Nacional, Otero afirmó: “Ni idea, no sé. Aquí venimos a ver que desean los señores de la Comisión de Disciplina, no tengo conocimiento a qué vengo, solo les dije que el lunes no podía y me citaron para hoy”, comentó Otero.

El dirigente explicó que “No me puedo pronunciar porque relacionado al tema actuamos en base a ley y siempre no de un año ni un mes para atrás, siempre que miremos una injusticia no nos vamos a quedar callados” Sobre el tema de la continuidad del entrenador argentino, Pablo Lavallén, Otero fue claro: “estamos esperando la respuesta de él, en unos cuantos días, Marathón le hizo una oferta y queremos que se quede”.

Luego agregó: “Partamos del principio de que Lavallén continúa, porque participaremos en dos torneos, es obvio que necesitamos una cantidad de jugadores como siempre lo hace Marathón”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El presidente del club esmeralda dejó claro que ellos quieren que el argentino siga, aunque una parte de la afición esté en contra ya que han disputado dos finales consecutivas y las ha perdido: “Nosotros como junta directiva creemos que la única alternativa es él, recuerden que solo quedás campeón si llegas a la final”. Luego uno de los comunicadores le cuestionó a Otero de que Lavallén ha llegado a dos finales y las ha perdido, lo que el dirigente explicó claramente y con algo de picardía: “Que la tercera es la vencida”. Además explicó que le darán esta semana que viene para tomar la decisión. Otero también declaró que es totalmente falso que estén interesados en fichar a Jhow Benavídez, jugador que terminó contrato con Real España; además explicó de que Rubilio Castillo quedó sin contrato y depende de él si continúa o no.