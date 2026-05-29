Presidente de Olimpia lo confirma: dos bajas más, fichajes y Joel Campbell

Además, el máximo dirigente merengue confirmó que, por ahora, las únicas bajas definidas son las de Jonathan Paz y Elvin Casildo, quienes finalizaron su vínculo con la institución, y otros futbolistas cuyos contratos no fueron renovados, mientras la directiva continúa analizando opciones para reforzar el plantel de cara al próximo torneo de Liga Nacional y la Copa Centroamericana.

El presidente del Club Olimpia Deportivo, Rafael Villeda, salió al paso de los rumores que han circulado en las últimas horas sobre posibles fichajes para el conjunto albo y fue categórico al asegurar que son completamente falsas las versiones que vinculan al club con Jhow Benavídez y el costarricense Joel Campbell.

Presidente, ¿cómo avanza la planificación del equipo para la próxima temporada?

Teníamos la decisión, pues, por lo cual se firmó el contrato con la renovación con el profesor Espinel para todo el año. Pero precisamente con él y su cuerpo técnico hemos estado trabajando en analizar diferentes opciones. Obviamente se tomaron decisiones en cuanto a la no renovación de varios contratos, como ya es de todos conocido, pues fue hecho público por el club.

¿Se están buscando reemplazos para los jugadores que salieron?Lógicamente, en algunos de esos casos se están buscando reemplazos para algunos de estos jugadores. Específicamente, digamos, en la parte de lateral izquierdo y obviamente en la parte delantera, donde estamos analizando diferentes opciones que podrían venir a reforzar al equipo, porque la verdad es que sí consideramos oportuno hacer algunos cambios necesarios para encarar de una mejor manera el próximo torneo, tanto de la Liga Nacional como el torneo Centroamericano.

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¿Qué puede decir sobre las bajas y las altas del club?

Tuvimos reuniones en conjunto para tomar estas decisiones y, bueno, la verdad es que esas son las bajas. Por los momentos son las únicas bajas que tendrá el club, pero estamos esperando la posibilidad de analizar varias opciones en cuanto a, por ejemplo, casos de algunos jugadores a quienes sí se les venció el contrato, pero que todavía hay interés del equipo, como es el caso de José Mario Pinto, con quien hemos estado conversando sobre la posibilidad de una renovación.

Y de ahí, por lo demás, jugadores que tienen contrato con el equipo. Algunos se les venció el contrato, pero estaban cedidos a préstamo y no regresan. Como es el caso de Jonathan Paz y Elvin Casildo, pues ya su contrato venció y queda libre, ¿verdad? Por los momentos esas son las salidas que tendrá el equipo.

Han surgido muchos rumores sobre Joel Campbell. ¿Existe algún interés?

No, completamente falso. En ningún momento hemos recibido ninguna propuesta o no ha surgido en ningún momento ni su currículum ni nada por parte de algún contratista.

Hemos estado conversando con una infinidad de contratistas, de los cuales he recibido currículums de, básicamente, como le comentaba, más que todo de delanteros y de lateral izquierdo, pero en ningún momento hemos recibido nada que tenga que ver con Joel Campbell.

La verdad es que me sorprende tanta información que circula con la firmeza que algunas personas afirman ese tipo de contrataciones o ese tipo de información.

También se ha mencionado a Jhow Benavidez. ¿Hay algo de cierto?

Creo que ayer también estaban hablando de Jhow Benavidez Absolutamente falso también. No hay ningún interés en este jugador por parte de Olimpia, no está dentro de los planes del cuerpo técnico ni de nosotros. Así que yo creo que algunas personas deberían cuidar un poco más esa fuente que tienen para dar la información que dan, porque la verdad es que están perdidos.