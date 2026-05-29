Oficial: Motagua anuncia su primer fichaje para el Apertura y Copa Centroamericana

A través de un comunicado formal, el club capitalino expresó: "El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el mediocampista hondureño Jesús Batiz, pasa a formar parte de nuestra institución a partir de la fecha. Batiz, fue formado en Estados Unidos, militando en el Toronto FC de la MLS, posteriormente jugó en el fútbol de Costa Rica, logrando ser un jugador determinante en la Copa Centroamericana con el Cartaginés. El mediocampista proviene del Sporting San José del máximo circuito Tico. Bienvenido al Nido. Atentamente, Fútbol Club Motagua 20 veces Campeón Nacional".

El Fútbol Club Motagua ha sacudido el mercado de fichajes del balompié hondureño al hacer oficial la contratación del mediocampista Jesús Batiz. El futbolista llega como el gran refuerzo de la institución azul para afrontar con máximas garantías las altas exigencias de la Copa Centroamericana de la CONCACAF y el torneo Apertura de la Liga Nacional.

La llegada de Batiz a las filas de las águilas azules responde a una necesidad táctica directa y urgente dentro de la plantilla. El volante de ataque ha sido elegido por la directiva y el cuerpo técnico para asumir la vacante y reemplazar la baja confirmada de Carlos "Zapatilla" Mejía, quien recientemente se despidió de la disciplina del conjunto motagüense.

El futbolista de 26 años de edad vivirá una experiencia inédita en su carrera profesional al incorporarse a la liga local. A pesar de haber nacido en territorio nacional, esta firma representa su primera oportunidad en el fútbol hondureño.

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El volante ofensivo aterriza en el campamento del "Ciclón Azul" procedente del Sporting San José del máximo circuito de Costa Rica. Con el cuadro josefino, el atacante sumó una participación regular en la que disputó un total de 11 partidos oficiales, aunque se despidió de dicha institución con la tarea pendiente de anotar un gol.

Antes de su última etapa en Costa Rica, el jugador dejó sensaciones muy positivas en el balompié tico defendiendo la camiseta del Club Sport Cartaginés.

Los cimientos futbolísticos del nuevo jugador de Motagua se construyeron en Norteamérica, donde completó su etapa formativa y firmó con el Toronto FC de la Major League Soccer (MLS). Previo a ese gran salto, Batiz logró darse a conocer con fuerza en el Rochester de Estados Unidos, escuadra con la que demostró sus condiciones al registrar un total de cuatro goles en 25 encuentros disputados.