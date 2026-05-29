Juticalpa FC se reactiva: Realiza fuerte alianza con sudamericanos y europeos

El Juticalpa FC comienza una nueva etapa en su historia. El presidente del club, Joel Sandoval, confirmó la llegada de un grupo de inversionistas provenientes de Inglaterra y Brasil, quienes se unirán al proyecto olanchano con el objetivo de fortalecer todas las áreas de la institución, especialmente las ligas menores y la estructura formativa. Sandoval explicó que esta alianza busca darle un giro al modelo deportivo del equipo olanchano, apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y la construcción de una identidad propia dentro del fútbol hondureño.

“Es una empresa de Inglaterra y Brasil que vendrá a fortalecer a Juticalpa, sobre todo en sus ligas menores, para seguir siendo un equipo histórico. Queremos ampliar esa frontera del departamento de Olancho”, expresó. Julio dos Santos, Natan Santos y Joao Pablo Avelino, fueron los inversionistas presentes en la conferencia de prensa donde se realizó el anuncio. El dirigente reconoció que el club necesita romper con prácticas del pasado y apostar por un proyecto sostenible a largo plazo. “Hemos venido en una adaptación, sentimos que jugar con futbolistas mayores ha sido un círculo vicioso. Necesitamos ir a ver la etapa formativa de nuestros jugadores y crear esa identidad. Esperamos en cinco años ser una marca nacional más grande”, afirmó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La visión del nuevo proyecto no solamente apunta al aspecto deportivo, sino también al crecimiento institucional y comercial de la entidad olanchana. Según Sandoval, los inversionistas aportarán conocimientos en marketing, manejo estructural y planificación deportiva, algo que considera fundamental para competir con equipos mejor organizados de la región. “Hay que reconocer que otros países están adelantados con esto respecto a Honduras. Juticalpa FC es una institución histórica, con respeto a los grandes, pero nosotros tenemos mucha historia y queremos ir avanzando. Será un Juticalpa FC reactivado, queremos ser una marca a nivel nacional”, agregó. El presidente del club detalló que las conversaciones surgieron desde hace varios meses y que el grupo extranjero incluso tuvo acercamientos con otras instituciones hondureñas antes de decidirse por el conjunto olanchano. “Nosotros necesitamos esas alianzas y agradecemos que estén invirtiendo en el equipo. Llenaremos esas expectativas”, comentó.