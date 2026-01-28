Liga Nacional

¿José Mario Pinto jugará ante Olancho FC? Esto se sabe sobre el jugador mientras se palpita su fichaje por el Banfield

El 'Rey del Dribling' palpita su salida al extranjero y su destino sería el Banfield de Argentina: ¿jugará contra Olancho FC?

    José Mario Pinto fue el héroe de Olimpia ante Marathón para conquistar la copa 40 en la historia del club melenudo.
2026-01-28

José Mario Pinto podría estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Olimpia, luego de que se revelara que Banfield de Argentina, dirigido por Pedro Troglio, estaría interesado en hacerse de los servicios del “Rey del dribling”.

El habilidoso futbolista hondureño se ha convertido en la noticia que le da la vuelta al mercado de fichajes en Honduras en las últimas horas. Cabe mencionar que Pinto se queda sin contrato en junio, pero Olimpia busca renovarlo y enviarlo a préstamo al equipo argentino.

“Puedo decirlo con mucha seguridad: el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan a que sea refuerzo de Banfield”, indicó Carlos Prono en su programa Sin Anestesia.

No terminó ahí, ya que también adelantó: “Banfield está castigado, pero todo correría y en las últimas horas se le suspendería la sanción para que se dé el fichaje de Pinto. Todo está acordado y, por la data que manejo, es muy probable que todo suceda”.

Cabe recordar que el nombre de José Mario Pinto sonó desde 2021 como uno de los elementos que Pedro Troglio quería llevar en su paso por San Lorenzo; sin embargo, finalmente no se concretó y ahora en Banfield todo indica que será una realidad.

Pinto viajó con el plantel melenudo a tierras olanchanas y sí jugará contra los Potros este miércoles a las 5:15 de la tarde, por la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, partido que podría significar uno de los últimos minutos del hondureño con el club albo.

