¿José Mario Pinto jugará ante Olancho FC? Esto se sabe sobre el jugador mientras se palpita su fichaje por el Banfield

José Mario Pinto podría estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Olimpia, luego de que se revelara que Banfield de Argentina, dirigido por Pedro Troglio, estaría interesado en hacerse de los servicios del “Rey del dribling”. El habilidoso futbolista hondureño se ha convertido en la noticia que le da la vuelta al mercado de fichajes en Honduras en las últimas horas. Cabe mencionar que Pinto se queda sin contrato en junio, pero Olimpia busca renovarlo y enviarlo a préstamo al equipo argentino.

“Puedo decirlo con mucha seguridad: el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan a que sea refuerzo de Banfield”, indicó Carlos Prono en su programa Sin Anestesia. No terminó ahí, ya que también adelantó: “Banfield está castigado, pero todo correría y en las últimas horas se le suspendería la sanción para que se dé el fichaje de Pinto. Todo está acordado y, por la data que manejo, es muy probable que todo suceda”. Cabe recordar que el nombre de José Mario Pinto sonó desde 2021 como uno de los elementos que Pedro Troglio quería llevar en su paso por San Lorenzo; sin embargo, finalmente no se concretó y ahora en Banfield todo indica que será una realidad.