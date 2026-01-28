¿José Mario Pinto jugará ante Olancho FC? Esto se sabe sobre el jugador mientras se palpita su fichaje por el Banfield

<b>José Mario Pinto </b>podría estar viviendo sus últimas horas como futbolista del Olimpia, luego de que se revelara que <b>Banfield </b>de Argentina, dirigido por <b>Pedro Troglio</b>, estaría interesado en hacerse de los servicios del “Rey del dribling”.El habilidoso futbolista hondureño se ha convertido en la noticia que le da la vuelta al mercado de fichajes en Honduras en las últimas horas. Cabe mencionar que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/pedro-troglio-sorprende-fichaje-futbolista-olimpia-reforzar-banfield-liga-argentina-DC29096467" target="_blank">Pinto</a> </b>se queda sin contrato en junio, pero Olimpia busca renovarlo y enviarlo a préstamo al equipo argentino.