Menjívar da la cara tras horror, el posible adiós de Pinto y atiza contra la Liga Nacional: "Aquí hacen todo al revés"

Tras el empate que dejó un sabor amargo, Edrick Menjívar dio la cara y asumió con autocrítica el error cometido en el gol recibido, dejando claro que, por su experiencia, no puede permitirse fallas de ese tipo. El guardameta también apuntó con dureza contra el calendario de la Liga Nacional, al que calificó de incoherente por la carga de partidos y la falta de planificación, y se refirió a la posible salida de Pinto al extranjero, respaldando que tenga la oportunidad de crecer. Además, recordó el momento en el que él mismo estuvo cerca de emigrar a la MLS, reconociendo la frustración que genera ver pasar oportunidades que pueden marcar una carrera profesional.





EN LA ZONA MIXTA

Edrick, hoy no se logra tener un partido de buena calidad y terminás empatando con un equipo con 10 jugadores, no nos vamos contentos. Sí, no nos vamos contentos. La verdad que creo que fue un partido muy malo de nosotros de principio a fin, creo que no merecíamos ganar ni con 11 y ellos nos empataron. ¿Qué quizás complicó, Edrick? ¿Qué valorás en lo personal? ¿Qué análisis sacás? Creo que todo pasó más por la actitud, no creo que hoy carecimos de actitud. Hacíamos cosas que no teníamos que hacer, confundíamos los momentos del partido, fuimos cayendo en el ritmo que ellos estaban poniendo también y al final eso nos pasó factura. Ahora, cuando Edrick acierta puede acertar 10 y nadie dice nada, cuando se equivoca una vez, el bravo a la crítica viene de todas partes. ¿Ya estás acostumbrado? No, a mí no me hace nada eso. Como siempre he dicho, tengo una espalda demasiado grande para esas cosas, no me afectan en nada. Ahora, pero si te responsabilizás, ¿creés que pudiste hacer más en ese gol de Clayvin? Sí, creo que me hizo un mal pique ahí, me pegó en el cuello, logré tapar el rebote pero quedó corto, pero creo que con la condición y la experiencia que yo tengo no puedo dar rebote en un tiro así. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA NACIONAL Y un autoanálisis dentro de camerino, ¿se dicen algo? ¿Te dicen algo, Edrick, por ejemplo, ante la autoridad? Digo, que tenés vos la experiencia, sos de los experimentados aquí, ¿te dicen algo? ¿O vos venís al grupo y decís, discúlpenme, fue un error que quizás prácticamente nadie sabe que lo querés cometer? Sí, creo que hablamos ahí un poco, yo mismo me hago cargo de mis errores frente al grupo. Siempre he tenido la humildad de saber cuándo me equivoco. Primero me responsabilizo ante los compañeros, primero, que son los que estamos ahí y después, nada, ya está.