Menjívar da la cara tras horror, el posible adiós de Pinto y atiza contra la Liga Nacional: "Aquí hacen todo al revés"

Tras el empate que dejó un sabor amargo, <b>Edrick Menjívar</b> dio la cara y asumió con autocrítica el error cometido en el gol recibido, dejando claro que, por su experiencia, no puede permitirse fallas de ese tipo.El guardameta también apuntó con dureza contra el calendario de la <b>Liga Nacional,</b> al que calificó de incoherente por la carga de partidos y la falta de planificación, y se refirió a la posible salida de<b> Pinto</b> al extranjero, respaldando que tenga la oportunidad de crecer.Además, recordó el momento en el que él mismo estuvo cerca de emigrar a la<b> MLS,</b> reconociendo la frustración que genera ver pasar oportunidades que pueden marcar una carrera profesional.