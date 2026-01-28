Espinel sorprende y revela que no dejará ir a Pinto a Argentina: "No doy el visto bueno de que se vaya; primero me voy yo"

Tras el empate 1-1 entre Olancho FC y Olimpia, el entrenador melenudo, Eduardo Espinel, analizó el desarrollo del partido y consideró justo el resultado, aunque reconoció que su equipo se quedó corto en la tenencia del balón y en la generación de juego. En conferencia de prensa, el técnico señaló que la falta de pretemporada comenzó a sentirse en el aspecto físico, defendió al Menjívar por el gol recibido y pidió tranquilidad para lo que se viene ante el América.

Asimismo, uno de los temas esperados fue sobre la posible salida de José Mario Pinto a Banfield de Argentina, equipo que dirige Troglio. Espinel aseguró que no lo dejará irse y que no dará el visto bueno a la directiva



CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL

Sobre el empate 1-1 y el desarrollo del partido “El resultado creo que es justo. Considerando el trámite del partido, ellos tuvieron más iniciativa en el primer tiempo y nosotros hicimos un gran esfuerzo defensivo en el segundo. Nos quedamos con dos puntos menos de lo que queríamos. Nos faltó tener más la pelota; somos un equipo que se siente cómodo con la tenencia, con el pase, y hoy no lo pudimos sostener por las imprecisiones que tuvimos. Aun así, el rival tampoco generó muchas más ocasiones claras que nosotros”. LEA: Caso José Mario Pinto: Los motivos por los que el futbolista de Olimpia no llegaría al Banfield de Argentina Sobre el rendimiento general y las ocasiones de gol “Tal vez ellos tuvieron un poco más de profundidad o tenencia que Olimpia, pero no creo que haya sido una diferencia tan marcada. Fue un partido muy disputado”. ¿Le dijo algo a Menjívar por el rebote que dio en el gol de Olancho? “No lo considero un error de Menjívar. La pelota le pica muy cerca del cuerpo, es una jugada del partido. Después de esa acción incluso volvió a responder bien y nos salvó en otra. Son situaciones del juego, no hay que cargarle responsabilidad de más. El arquero también tuvo intervenciones importantes”.