Espinel sorprende y revela que no dejará ir a Pinto a Argentina: "No doy el visto bueno de que se vaya; primero me voy yo"

<b>Pensando en el partido ante América por la Champions de Concacaf</b>“La verdad es que todavía no pienso en América. Hoy le preocupan más a la gente y a los demás. Sabíamos que este momento podía pasar por todo lo que sufrimos en la preparación. El torneo no va a ser fácil, habrá turbulencias, pero no nos vamos a culpar por cosas externas. Cuando toque enfrentar a América, lo haremos con total seriedad”.<b>Sobre la falta de pretemporada y el aspecto físico</b>“Está claro que no haber hecho una pretemporada adecuada afecta. Hoy se notó un bajón físico en el segundo tiempo. Estos dos puntos que se nos escaparon tienen que ver con eso. No es una excusa, pero es una realidad y más adelante se va a sentir todavía más en las primeras fechas”.<b>LA POSIBILIDAD DE JOSÉ MARIO PINTO DE IRSE A ARGENTINA</b>Si se va el jugador, me voy yo primero.<b>¿CÓMO MANTENER LA TRANQUILIDAD DE PINTO?</b>“Los jugadores son conscientes de su realidad. Algunos están acostumbrados a que se abran posibilidades para salir al extranjero, pero hoy no se dio. Eso hay que saber manejarlo con tranquilidad. Son jugadores de experiencia, lo único que lo va a permitir salir al extranjero es lo que haga en cada partido en la liga local puede ser una oportunidad más”.<b>NO DOY EL VISTO BUENO CON PINTO</b>“Hoy soy el responsable del plantel. Si la directiva me preguntara, no daría el visto bueno para que se vaya Pinto. Si nos faltan jugadores, sería retroceder en el objetivo que tenemos. Hay que seguir trabajando para mejorar el plantel día a día”.