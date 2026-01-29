Choloma le arrebata la victoria a Lobos UPNFM y ambos equipos siguen sin conocer la victoria en el Clausura 2026

Este jueves continuó la actividad de la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. CD Choloma recibió a Lobos UPNFM en el estadio Rubén Deras, en un partido cerrado y que terminó igualado 1-1 gracias a dos goles agónicos en el agregado. Desde el inicio, Choloma intentó tomar la iniciativa. Al minuto 4, Yethson Chávez tuvo la primera clara del partido al quedar mano a mano frente a Naid Güity, pero el arquero de Lobos respondió de gran manera para evitar la caída de su marco.

El equipo local mantuvo el dominio durante gran parte de la primera mitad. Cerca del descanso, Carlos “Muma” Bernárdez avisó con un cabezazo que pasó muy cerca del arco universitario. Un minuto después, el propio Bernárdez probó desde fuera del área y obligó nuevamente a Güity a intervenir. En la segunda jugada, Marco Aceituno intentó aprovechar el rebote, pero el portero volvió a estar atento. En el complemento, Carlos “Chato” Padilla movió su banquillo e hizo ingresar a Moisés Alvarado para buscar mayor peso ofensivo. No obstante, Lobos UPNFM comenzó a equilibrar las acciones y a mostrarse más peligroso en ataque. Al minuto 59, los universitarios estuvieron cerca de abrir el marcador cuando Roberto Moreira conectó de cabeza un centro desde la izquierda, pero el balón se estrelló en el travesaño del arco defendido por José Mariano Pineda. La recompensa para Lobos llegó en el tramo final del partido, cuando Jairo Róchez logró abrir la lata y adelantar a los universitarios, obligando a Choloma a ir con todo en busca del empate en los últimos instantes del compromiso.

Cuando parecía que Lobos UPNFM se llevaba los tres puntos, apareció Gustavo Padilla al minuto 90+6. El futbolista maquilero aprovechó una serie de rebotes dentro del área universitaria y terminó venciendo el marco de Naid Güity para decretar el 1-1 definitivo y desatar la locura en el Rubén Deras. Con este resultado, CD Choloma sumó su primer punto del Clausura 2026, pero continúa en el fondo de la tabla acumulada por el descenso. Por su parte, Lobos UPNFM dejó escapar el triunfo en el cierre y llegó a dos unidades en el campeonato. En la próxima jornada, Choloma visitará a Génesis Policía Nacional en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, mientras que Lobos UPNFM hará lo propio ante Olancho FC en el Juan Ramón Brevé