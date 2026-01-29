Choloma le arrebata la victoria a Lobos UPNFM y ambos equipos siguen sin conocer la victoria en el Clausura 2026

Cuando parecía que <b>Lobos UPNFM </b>se llevaba los tres puntos, apareció <b>Gustavo Padilla </b>al minuto 90+6. El futbolista maquilero aprovechó una serie de rebotes dentro del área universitaria y terminó venciendo el marco de Naid Güity para decretar el 1-1 definitivo y desatar la locura en el Rubén Deras.Con este resultado, <b>CD Choloma </b>sumó su primer punto del Clausura 2026, pero continúa en el fondo de la tabla acumulada por el descenso. Por su parte, <b>Lobos UPNFM </b>dejó escapar el triunfo en el cierre y llegó a dos unidades en el campeonato.En la próxima jornada, <b>Choloma </b>visitará a <b>Génesis Policía Nacional </b>en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, mientras que <b>Lobos UPNFM </b>hará lo propio ante <b>Olancho FC </b>en el Juan Ramón Brevé