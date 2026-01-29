Messiniti reacciona al doblete, pone la mirada en Real España y lanza advertencia: "Vamos a ir por ello de nuevo"

Messinit i luego de haberse despachado con un doblete en zona mixta exclamó “Bueno contento primeramente por el triunfo, después por los goles también. Bueno muy feliz, esperemos poder seguir ayudando al equipo con goles” asimismo agregó “Si, no creo que, por ahí los números lo dicen, pero yo trato de enfrentar a todos los de la misma manera” esto haciendo referencia después de que el goleador argentino le ha anotado ocho goles en tres partidos al equipo canechero.

En la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , el equipo verdolaga logró una victoria importante después de haberse impuesto con un marcador de 3 a 0 frente al Juticalpa FC , esto luego de haber empezado el campeonato con un amargo empate frente a los Lobos UPNFM y que lo ponía en la necesidad de sacar los tres puntos frente al equipo de las pampas olanchanas. El partido se fue disputado en el Estadio Francisco Morazán dejando buenas sensaciones y mostrando solidez desde temprano en el campeonato.

También se hizo eco de lo importante que es la competencia en el plantel y más en su posición, ya que esto viene a elevar el nivel tanto del ariete esmeralda cómo de los demás delanteros del equipo, “Si, sabemos que hay grandísimos jugadores ahí en ataque, que nos podemos complementar muy bien también juntos. Bueno, uno trata de siempre hacer las cosas de la mejor manera, el otro día contra UPN me tocó estar frente al arquero y por ahí decidí dar el pase para asegurar el gol. Hoy me tocó hacerlo a mí, así que veremos cómo se van dando las cosas, pero, como digo siempre, para que Marathón gane”.

Haciendo referencia al próximo clásico que se viene frente al Real España también dijo, “No, tenemos primero Victoria. Tenemos la cabeza puesta en Victoria. Una vez que pase el partido del sábado frente a Victoria, ahí empezaremos a pensar y analizar a Real España, obviamente que sabemos que se viene un clásico, que es importante. Pero bueno, primero Victoria y después pensamos en España”.

También recordó que Marathón es un equipo importante para considerar nuevamente este año, luego del gran torneo que el monstruo verde realizo el campeonato pasado, ‘” Si, sabemos que hemos dejado la vara alta, pero bueno, tenemos que enfrentar a todos los rivales de igual manera. Como lo hicimos cuando enfrentamos a Motagua, cuando enfrentamos a Olimpia y también equipos por ahí en los papeles de menor envergadura”.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA NACIONAL

Resalto lo importante que es que jugadores como Chuy Pérez y Bryan Moya se acoplen, haciendo recordatorio del proceso que le toco pasar a el cuando llego al país y al equipo, “Si, ya estuvimos hablando con ellos, son muy buena gente, y nada, que estén tranquilos, que se acoplen bien al equipo, que agarren rápido la idea. Eso ya lo habla más que nada el cuerpo técnico con ellos y ellos lo van a agarrar rápidamente”.

Ya para terminar hizo saber que Marathón es un equipo que esta para grandes cosas y que se puede considerar como uno de los principales candidatos para levantar el titulo este torneo, “Vamos a buscarlo, vamos a ir por ello de nuevo y lo vamos a volver a intentar. Ojalá se nos dé” finalizó