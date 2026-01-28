Jeaustin Campos informa que pierden a jugador fundamental contra Los Ángeles FC: "Esperamos no sea más grave"

Este miércoles 28 de enero derrotaron de visita en la ciudad de La Paz al Génesis PN con marcador de 2-1 nuevamente con los goles de David Sayago y Darixon Vuelto.

Real España lleva dos triunfos en dos juegos desarrollados en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras siendo un inicio prometedor.

Los dos triunfos lo tienen en lo alto de la tabla de posiciones del campeonato con seis puntos y el entrenador Jeaustin Campos sabe que ilusiona, pero que la mejor versión del club está todavía por llegar.

"Darle gracias a Dios por un partido más, vamos creciendo, cancha difícil y logramos un buen rendimiento a lo que permitían las condiciones y el rival muy calificado, con jugadores campeones", afirmó en la conferencia de prensa.

Y agregó: "Dos goles de Sayago, tiene que estar donde está y dos golazos de Vuelto... Nos logramos acomodar a las circunstancias de la cancha y minimizamos la ofensiva del rival. Merecíamos salir con los 3 puntos".

La Máquina remontó el partido, inició perdiendo luego de la anotación de Bryan Félix para los locales y encontró claves en el medio tiempo para sus jugadores.

"Hay momentos donde vas perdiendo y tienes que corregir muchísimo. De acuerdo a la situación de la cancha estábamos jugando bien, les dije que no tenían que bajar los brazos, de tener más confianza en el último cuarto y tomar poquito de mejores decisiones y sería mucho menos difícil nuestro juego".

Primer vencieron a Olancho FC con marcador de 2-0 en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula y desean que todo siga así, pero aún falta.

"Era vital ganar y que el rendimiento vaya subiendo, hoy no fue el parámetro final, pero da confianza y vamos ir asimilando la idea, que nuestro rendimiento vaya creciendo. Que los jugadores se vayan acoplando", dijo el extécnico del Saprissa.

Lamentablemente no todo es felicidad para Real España producto que tienen a uno de sus mejores jugadores lesionado. Se trata del extremo Nixon Cruz.

El joven de 19 años vio acción en el debut ante Olancho FC, pero ante Génesis PN fue ausente. "Lo de Nixon esperamos no tener malas noticias de la rodilla, parece que va para 4 o 5 semanas y estamos con evaluaciones con la resonancia, lo perderíamos. Esperamos no sea más grave", dijo el DT.

Con más del mes de baja y además de perderse los juegos de la Liga Nacional, Nixon será ausente del cruce contra Los Ángeles FC de la MLS por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La serie inicia el 17 de febrero en San Pedro Sula y cierra una semana después (24) en suelo estadounidense.