Real España abrió el Clausura con triunfo que ilusiona ante un Olancho FC que decepcionó

Con pie derecho Real España marcó su camino en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con la victoria de 2-0 sobre el Olancho FC en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. La fecha 1 no la desperdició la Máquina, que tuvo un primer tiempo destacado donde sentenció el encuentro frente a unos Potros que tratarán de cabalgar de mejor forma en el transcurso del campeonato.

Ambos equipos se reforzaron bastante y presentaron piezas desde el arranque como en la Máquina presentando a Juan Manuel Capeluto ,Antony García y David Sayago. Mientras que los Potros utilizaron a Carlos Argueta.

Salir de la pretemporada les costó a los dos equipos y la carencia de acciones peligrosas se vio reflejada en muchos lapsos del encuentro deportivo en la ciudad de San Pedro Sula. Al minuto 21, Nixon Cruz hizo la acción personal por la banda derecha y remató, pero le desviaron el remate. Minutos después Nixon le filtró el balón a Darixon Vuelto, se la picó al meta Harold Fonseca, pero en el último momento apareció Juan "Camellito" Delgado para sacar el balón con destino a gol. Fue el aviso de Darixon, pero en la siguiente no falló. Edson Palacios centró por derecha y la prendió de volea para marcar un golazo desde fuera del área el 1-0 al minuto 44.

Pero eso no fue todo, la Máquina aprovechó ese buen cierre para clavar el segundo del encuentro antes de entrar al descuento. David Sayago se estrenó en Honduras, el argentino solamente empujó el balón luego del intento de Nixon y la gran jugada de Antony García. En la segunda parte se notó un rápido cansancio de ambos planteles, el ritmo de juego no fue el mejor. El delantero panameño Jorlián Sánchez disputó todo el complemento, no tuvo ninguna frente al arco. Al minuto 70 apareció "Buba" López, el delantero José Domínguez se animó y remató a las manos del experimentado arquero españolista. Pero no pasó a más la ofensiva de los olanchanos.