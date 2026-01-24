Real España abrió el Clausura con triunfo que ilusiona ante un Olancho FC que decepcionó

<b>Nixon Cruz y Antony García</b> tuvieron ocasiones personales con el pasar de los minutos y por poco aumentan el marcador ante los fieles aficionados de la Máquina.El árbitro Armando Castro pitó el final del partido y fue un triunfo aurinegro que los ilusiona en la búsqueda de la corona 13 de su historia de la Liga Nacional.<br /><br /><b>FICHA TÉCNICA DEL ENCUENTRO<br /><br />ALINEACIÓN DE REAL ESPAÑA: </b>Buba López, Edson Palacios, Juan Manuel Capeluto, Devron García, Franklin Flores, Roberto Osorto, Jack Jean-Baptiste, Nixon Cruz, Antony García, David Sayago y Darixon Vuelto. <b>Técnico: </b>Jeaustin Campos.<br /><br /><b>Goles: </b>Darixon Vuelto (41) y David Sayago (45).<br /><br /><b>Amarillas:</b> Darixon Vuelto (41).<br /><br /><b>Rojas: </b>No hubo.<br /><br /><b>ALINEACIÓN DE OLANCHO FC:</b> Harold Fonseca, Carlos Argueta, Juan Lasso, Nelson Múñoz, Omar Elvir (Diego Rodríguez 60), Juan Delgado (Clayvin Zúniga 74), Henry Gómez (José Domínguez 46), Cristian Cálix (Óscar Almendarez 46), Yeison Mejía, Machuca Ramírez y Aaron Cabrera (Jorlián Sánchez 46). <b>Técnico: </b>Jhon Jairo López.<br /><br /><b>Goles: </b>No hubo.<br /><br /><b>Amarillas: </b>No hubo.<br /><br /><b>Rojas: </b>No hubo.<br /><br /><b>Árbitro: </b>Armando Castro.