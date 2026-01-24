Liga Nacional

Real España abrió el Clausura con triunfo que ilusiona ante un Olancho FC que decepcionó

La Máquina no falló en casa y se llevó el triunfo como local en la primera fecha.

Finalizado
Real España
2
Olancho FC
0
2026-01-24

Con pie derecho Real España marcó su camino en el torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras con la victoria de 2-0 sobre el Olancho FC en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

La fecha 1 no la desperdició la Máquina, que tuvo un primer tiempo destacado donde sentenció el encuentro frente a unos Potros que tratarán de cabalgar de mejor forma en el transcurso del campeonato.

Tabla de posiciones Clausura y Descenso: Real España duerme como líder y CD Choloma sufre

Ambos equipos se reforzaron bastante y presentaron piezas desde el arranque como en la Máquina presentando a Juan Manuel Capeluto ,Antony García y David Sayago. Mientras que los Potros utilizaron a Carlos Argueta.

Nixon Cruz remata y los olanchanos Fonseca, Elvir y Lasso observan. Foto Neptalí Romero.

Salir de la pretemporada les costó a los dos equipos y la carencia de acciones peligrosas se vio reflejada en muchos lapsos del encuentro deportivo en la ciudad de San Pedro Sula.

Al minuto 21, Nixon Cruz hizo la acción personal por la banda derecha y remató, pero le desviaron el remate. Minutos después Nixon le filtró el balón a Darixon Vuelto, se la picó al meta Harold Fonseca, pero en el último momento apareció Juan "Camellito" Delgado para sacar el balón con destino a gol.

Fue el aviso de Darixon, pero en la siguiente no falló. Edson Palacios centró por derecha y la prendió de volea para marcar un golazo desde fuera del área el 1-0 al minuto 44.

Darixon Vuelto celebrando el primer gol del encuentro. Foto Neptalí Romero.

Pero eso no fue todo, la Máquina aprovechó ese buen cierre para clavar el segundo del encuentro antes de entrar al descuento. David Sayago se estrenó en Honduras, el argentino solamente empujó el balón luego del intento de Nixon y la gran jugada de Antony García.

En la segunda parte se notó un rápido cansancio de ambos planteles, el ritmo de juego no fue el mejor. El delantero panameño Jorlián Sánchez disputó todo el complemento, no tuvo ninguna frente al arco.

Al minuto 70 apareció "Buba" López, el delantero José Domínguez se animó y remató a las manos del experimentado arquero españolista. Pero no pasó a más la ofensiva de los olanchanos.

David Sayago y Darixon Vuelto celebrando el segundo gol. Foto Neptalí Romero.

Nixon Cruz y Antony García tuvieron ocasiones personales con el pasar de los minutos y por poco aumentan el marcador ante los fieles aficionados de la Máquina.

El árbitro Armando Castro pitó el final del partido y fue un triunfo aurinegro que los ilusiona en la búsqueda de la corona 13 de su historia de la Liga Nacional.

FICHA TÉCNICA DEL ENCUENTRO

ALINEACIÓN DE REAL ESPAÑA: Buba López, Edson Palacios, Juan Manuel Capeluto, Devron García, Franklin Flores, Roberto Osorto, Jack Jean-Baptiste, Nixon Cruz, Antony García, David Sayago y Darixon Vuelto. Técnico: Jeaustin Campos.

Goles: Darixon Vuelto (41) y David Sayago (45).

Amarillas: Darixon Vuelto (41).

Rojas: No hubo.

ALINEACIÓN DE OLANCHO FC: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Juan Lasso, Nelson Múñoz, Omar Elvir (Diego Rodríguez 60), Juan Delgado (Clayvin Zúniga 74), Henry Gómez (José Domínguez 46), Cristian Cálix (Óscar Almendarez 46), Yeison Mejía, Machuca Ramírez y Aaron Cabrera (Jorlián Sánchez 46). Técnico: Jhon Jairo López.

Goles: No hubo.

Amarillas: No hubo.

Rojas: No hubo.

Árbitro: Armando Castro.

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
