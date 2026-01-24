EN VIVO Real España vs Olancho: Estreno de ambos en el torneo Clausura, sede, horario y dónde verlo por TV

Real España y Olancho FC se enfrentan desde las 7:30 pm. Los Potros tuvieron problemas en el traslado debido a una huelga, pero finalmente llegaron a la costa norte.

La primera jornada del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras sube el telón este sábado 24 de enero y el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula es sede en la fecha inaugural.

Ambos equipos disputaron la liguilla del pasado torneo Apertura 2025-2026, pero no les alcanzó para meterse en la gran final donde finalmente el Olimpia obtuvo la corona 40 de su historia.

La Máquina mantienen su proyecto técnico con el costarricense Jeaustin Campos, además se reforzaron con Eddie Hernández, Exon Arzú, Anthony García, Roberto "Pipo" López, los argentinos David Sayago, Gonzalo Ritacco y el uruguayo Juan Capeluto.

Los Potros han sido uno de los equipos que más se reforzaron con Kevin "Choloma" López, el costarricense Gabriel Leiva, Geovanny “Virus” Martínez, Carlos Argueta, Clayvin Zúniga y el colombiano Geisson Perea, además del cuerpo técnico encabezado por cafetero Jhon Jairo López.



POSIBLES ALINEACIONES



REAL ESPAÑA: Luis "Buba" López, Danilo Palacios, Devron García, Juan Manuel Capeluto, Franklin Flores, Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez, Carlos Mejía, Nixon Cruz, Darixon Vuelto y Eddie Hernández. Técnico: Jeaustin Campos.



OLANCHO FC: Harold Fonseca, Carlos Argueta, Geisson Perea, Nelson Múñoz, Olmar Elvir, Christian Cálix, Yeison Mejía, Kevin "Choloma" López, Jorlián Sánchez, Clayvin Zúniga y Aaron Cabrera. Técnico: Jhon Jairo López.



DETALLES DEL PARTIDO

Juego: Real España vs Olancho FC

Sede: Estadio Morazán

Ciudad: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Hora de inicio: 7:30 pm

Árbitro: Armando Castro

Transmite: Puedes seguir el MINUTO A MINUTO por DIEZ.HN y en TV por Deportes TVC.