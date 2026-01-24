Liga Nacional

Steven Martínez: De capitán en Panteras a fichaje del CD Choloma: "Elis me decía que el fútbol siempre recompensa"

El joven zaguero de 22 años de edad es uno de los refuerzos del Choloma. Tiene procesos menores a nivel de Selección y fue el capitán de Panteras.

    Steven Martínez es nuevo refuerzo del CD Choloma para el torneo Clausura de la Liga Nacional.

    Mario O. Figueroa
2026-01-24

Steven Martínez comienza una nueva etapa en su carrera tras convertirse en uno de los fichajes del CD Choloma, luego de su paso por Panteras, club ligado al atacante hondureño Alberth Elis. El joven futbolista asume el reto con ilusión y agradecimiento, destacando que su llegada al conjunto maquilero representa una oportunidad clave para seguir creciendo en el fútbol profesional.

“Me siento bendecido y agradecido con Dios, con el cuerpo técnico y la directiva por darme la oportunidad de estar en este club”, expresó Martínez, quien confesó que al conocer la noticia de su fichaje pensó de inmediato en aprovecharla al máximo y responder dentro de la cancha a la confianza depositada en él. Para el jugador, Choloma llega en un momento importante de su carrera, con mayor madurez y experiencia pese a su juventud.

El excapitán de Panteras señaló en entrevista con DIARIO DIEZ, que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. De manera indirecta, explicó que la seriedad del club y el interés mostrado por contar con sus servicios lo convencieron de que Choloma era el lugar ideal para competir a un nivel más alto y consolidarse en la Primera División del fútbol hondureño.

Sobre su etapa anterior, Martínez describió su paso por Panteras como una experiencia de mucho aprendizaje y retos constantes. “Fue un club que me permitió darme a conocer y crecer como futbolista”, comentó, mostrando gratitud por haber pertenecido a la institución y por todo lo que le dejó en su proceso formativo.

Steven Martínez es uno de los fichajes oficiales del CD Choloma para el torneo Clausura de la Liga Nacional.

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue cuando habló de Alberth Elis, con quien compartió de cerca en Panteras. Martínez reveló que convivió mucho con el delantero y que sus palabras fueron clave en su desarrollo personal y profesional. “Siempre me aconsejaba que luchara por mis sueños con humildad y perseverancia”, recordó.

El nuevo jugador del Choloma destacó que Elis le insistía en confiar en sus condiciones y no dejar de esforzarse. “Me decía que el fútbol siempre recompensa al que persevera”, relató Martínez, quien se mostró agradecido por cada consejo y por los momentos vividos junto al atacante, tanto dentro como fuera de la cancha.

En el plano futbolístico, Steven se definió como un jugador trabajador, intenso y comprometido, que prioriza el juego colectivo y la disciplina táctica. Aseguró que en los últimos torneos ha mejorado en la toma de decisiones, en lo físico y en la madurez para afrontar partidos importantes, aspectos que espera reflejar ahora con la camiseta del Choloma.

Finalmente, Martínez dejó claro que sus objetivos pasan por ganar minutos, consolidarse en el once titular y aportar al equipo para que sea protagonista en el próximo torneo. “Es un orgullo grande vestir esta camiseta”, afirmó, enviando un mensaje a la afición: entrega total, compromiso y el deseo de dejarlo todo por los colores del CD Choloma mientras sueña con llegar lo más alto posible en el fútbol, incluso a nivel internacional.

