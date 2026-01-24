Steven Martínez: De capitán en Panteras a fichaje del CD Choloma: "Elis me decía que el fútbol siempre recompensa"

El excapitán de Panteras señaló en entrevista con DIARIO DIEZ, que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. De manera indirecta, explicó que la seriedad del club y el interés mostrado por contar con sus servicios lo convencieron de que <b>Choloma</b> era el lugar ideal para competir a un nivel más alto y consolidarse en la <b>Primera División del fútbol hondureño.</b>Sobre su etapa anterior, Martínez describió su paso por Panteras como una experiencia de mucho aprendizaje y retos constantes. “Fue un club que me permitió darme a conocer y crecer como futbolista”, comentó, mostrando gratitud por haber pertenecido a la institución y por todo lo que le dejó en su proceso formativo.