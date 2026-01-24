Steven Martínez: De capitán en Panteras a fichaje del CD Choloma: "Elis me decía que el fútbol siempre recompensa"

Steven Martínez comienza una nueva etapa en su carrera tras convertirse en uno de los fichajes del CD Choloma, luego de su paso por Panteras, club ligado al atacante hondureño Alberth Elis. El joven futbolista asume el reto con ilusión y agradecimiento, destacando que su llegada al conjunto maquilero representa una oportunidad clave para seguir creciendo en el fútbol profesional. “Me siento bendecido y agradecido con Dios, con el cuerpo técnico y la directiva por darme la oportunidad de estar en este club”, expresó Martínez, quien confesó que al conocer la noticia de su fichaje pensó de inmediato en aprovecharla al máximo y responder dentro de la cancha a la confianza depositada en él. Para el jugador, Choloma llega en un momento importante de su carrera, con mayor madurez y experiencia pese a su juventud.

El excapitán de Panteras señaló en entrevista con DIARIO DIEZ, que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. De manera indirecta, explicó que la seriedad del club y el interés mostrado por contar con sus servicios lo convencieron de que Choloma era el lugar ideal para competir a un nivel más alto y consolidarse en la Primera División del fútbol hondureño. Sobre su etapa anterior, Martínez describió su paso por Panteras como una experiencia de mucho aprendizaje y retos constantes. “Fue un club que me permitió darme a conocer y crecer como futbolista”, comentó, mostrando gratitud por haber pertenecido a la institución y por todo lo que le dejó en su proceso formativo.