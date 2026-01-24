¡Aprobado por Javier López! Motagua firma su sexto refuerzo del Clausura de la Liga Nacional

Un caso distinto fue el de Andy Hernández, atacante que regresó al club tras finalizar su cesión con Lobos UPN. El futbolista aprovechó las semanas de trabajo y los encuentros de preparación para mostrar una versión más madura, logrando ganarse la confianza del entrenador español y asegurar su permanencia en el equipo.Hernández debutó con Motagua en 2020 bajo la dirección de Diego Vázquez, cuando apenas tenía 17 años. Posteriormente fue cedido a Honduras Progreso, Real Sociedad y Lobos UPN, clubes en los que acumuló experiencia y minutos, disputando un total de 36 partidos con la Manada en los tres torneos que jugó.Ahora, el joven nacido en Seattle, Estados Unidos, regresa a las Águilas con mayor rodaje y la intención de competir por un lugar entre los volantes ofensivos del plantel.