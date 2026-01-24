¡Aprobado por Javier López! Motagua firma su sexto refuerzo del Clausura de la Liga Nacional

Luego de los partidos amistosos disputados en la pretemporada, el FC Motagua comenzó a tomar decisiones importantes de cara al torneo Clausura 2026. El entrenador Javier López evaluó a fondo su plantel y determinó sumar una sexta alta, movimiento que termina de perfilar la plantilla con la que el Ciclón Azul afrontará la nueva competencia. Durante este periodo de prueba, Motagua tuvo a tres futbolistas bajo observación. Uno de ellos fue Aaron Barrios, quien logró convencer al cuerpo técnico y se quedó con un cupo en el ataque, ocupando el lugar que dejó Mathías Vázquez. En cambio, el volante Yostin Obando no entró en los planes finales y deberá continuar su carrera en otra institución.

Un caso distinto fue el de Andy Hernández, atacante que regresó al club tras finalizar su cesión con Lobos UPN. El futbolista aprovechó las semanas de trabajo y los encuentros de preparación para mostrar una versión más madura, logrando ganarse la confianza del entrenador español y asegurar su permanencia en el equipo. Hernández debutó con Motagua en 2020 bajo la dirección de Diego Vázquez, cuando apenas tenía 17 años. Posteriormente fue cedido a Honduras Progreso, Real Sociedad y Lobos UPN, clubes en los que acumuló experiencia y minutos, disputando un total de 36 partidos con la Manada en los tres torneos que jugó. Ahora, el joven nacido en Seattle, Estados Unidos, regresa a las Águilas con mayor rodaje y la intención de competir por un lugar entre los volantes ofensivos del plantel.

Andy Hernández se suma así a las altas del Motagua para el Clausura 2026 junto a Romario da Silva, Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Aaron Barrios y Rodrigo de Oliveira, este último aún a la espera de confirmación del TNAF por su situación legal con Olancho FC.