Liga Nacional

¡Aprobado por Javier López! Motagua firma su sexto refuerzo del Clausura de la Liga Nacional

Javier López aprobó un nuevo fichaje para el Motagua en la presente temporada del torneo Clausura.

  • ¡Aprobado por Javier López! Motagua firma su sexto refuerzo del Clausura de la Liga Nacional

    Motagua sumó su sexto fichaje del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

     Mario O. Figueroa
2026-01-24

Luego de los partidos amistosos disputados en la pretemporada, el FC Motagua comenzó a tomar decisiones importantes de cara al torneo Clausura 2026. El entrenador Javier López evaluó a fondo su plantel y determinó sumar una sexta alta, movimiento que termina de perfilar la plantilla con la que el Ciclón Azul afrontará la nueva competencia.

Durante este periodo de prueba, Motagua tuvo a tres futbolistas bajo observación. Uno de ellos fue Aaron Barrios, quien logró convencer al cuerpo técnico y se quedó con un cupo en el ataque, ocupando el lugar que dejó Mathías Vázquez. En cambio, el volante Yostin Obando no entró en los planes finales y deberá continuar su carrera en otra institución.

Oficial: Olimpia anuncia dos refuerzos a horas del inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional

Un caso distinto fue el de Andy Hernández, atacante que regresó al club tras finalizar su cesión con Lobos UPN. El futbolista aprovechó las semanas de trabajo y los encuentros de preparación para mostrar una versión más madura, logrando ganarse la confianza del entrenador español y asegurar su permanencia en el equipo.

Hernández debutó con Motagua en 2020 bajo la dirección de Diego Vázquez, cuando apenas tenía 17 años. Posteriormente fue cedido a Honduras Progreso, Real Sociedad y Lobos UPN, clubes en los que acumuló experiencia y minutos, disputando un total de 36 partidos con la Manada en los tres torneos que jugó.

Ahora, el joven nacido en Seattle, Estados Unidos, regresa a las Águilas con mayor rodaje y la intención de competir por un lugar entre los volantes ofensivos del plantel.

Messiniti confiesa lo que vivió tras perder la final, ofertas que tenía y su dolor por la muerte de Orinson: "Nos sentíamos raros"

Andy Hernández se suma así a las altas del Motagua para el Clausura 2026 junto a Romario da Silva, Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Aaron Barrios y Rodrigo de Oliveira, este último aún a la espera de confirmación del TNAF por su situación legal con Olancho FC.

Andy Hernández es nueva alta del FC Motagua para el torneo Clausura.

Andy Hernández es nueva alta del FC Motagua para el torneo Clausura.

 (Mario O. Figueroa)


Unirme al canal de noticias
Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
Liga Nacional
|