Oficial: Olimpia anuncia su segunda alta a horas del inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional

La institución merengue dejó claro que Félix no fue prestado para el Clausura, por lo que se quedará en el primer equipo y se convierte en el segundo refuerzo del León para esta competencia. El primer fichaje anunciado por Olimpia fue el guardameta Onan Rodríguez, quien llegó para reforzar la portería alba.

Olimpia anunció oficialmente el alta del lateral derecho Félix García , quien se integra al plantel para el Torneo Clausura 2026 y peleará un puesto en la banda derecha con Edwin Lobo y Kevin Güity . El club confirmó así la permanencia del joven futbolista, descartando una nueva cesión para el presente campeonato.

Durante el último año, Félix García militó en condición de préstamo con Lobos UPNFM, donde sumó minutos y experiencia en la Liga Nacional. Su regreso al club capitalino responde a la intención del cuerpo técnico de fortalecer la zona defensiva con un jugador que conoce la institución.

El lateral derecho cuenta además con experiencia internacional, ya que fue mundialista con la Selección de Honduras Sub-20 en el Mundial de Argentina. García es un futbolista formado en las reservas de Olimpia y su ficha pertenece al club, lo que refuerza la apuesta por talento surgido de la casa blanca.

A través de un comunicado, Olimpia le dio la bienvenida de manera oficial: "El lateral derecho Félix García se suma al Rey de Copas para defender la camiseta merengue en este Torneo Clausura 2026. ¡Bienvenido a tu casa, Félix!". Con este anuncio, el León continúa afinando su plantel de cara a los retos del nuevo torneo.