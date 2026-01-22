Caso Rodrigo de Olivera: El futbolista entrena con Motagua, ¿por qué no ha sido presentado como nuevo fichaje?

<b>Rodrigo de Olivera</b> está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del<b> Motagua</b> para el <b>torneo Clausura.</b> DIEZ conoció que el mediocampista uruguayo se encuentra a la espera de recibir la resolución que lo libere de "Potros", trámite clave para que el club azul pueda presentarlo de manera formal ante la afición.Mientras se resuelve su situación contractual, <b>De Olivera</b> ya trabaja a la par del resto del plantel dirigido por Javier López. El futbolista charrúa se mantiene entrenando con normalidad y ha sido integrado de lleno a la planificación del cuerpo técnico, lo que refleja la confianza que existe en su pronta habilitación.