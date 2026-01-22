Liga Nacional

Caso Rodrigo de Olivera: El futbolista entrena con Motagua, ¿por qué no ha sido presentado como nuevo fichaje?

El atacante uruguayo está a la espera de una resolución que lo libere del contrato que tiene con Olancho FC.

    Rodrigo de Olivera se mantiene entrenando con el FC Motagua previo al torneo Clausura.

    Mario O. Figueroa
2026-01-22

Rodrigo de Olivera está cada vez más cerca de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del Motagua para el torneo Clausura. DIEZ conoció que el mediocampista uruguayo se encuentra a la espera de recibir la resolución que lo libere de "Potros", trámite clave para que el club azul pueda presentarlo de manera formal ante la afición.

Mientras se resuelve su situación contractual, De Olivera ya trabaja a la par del resto del plantel dirigido por Javier López. El futbolista charrúa se mantiene entrenando con normalidad y ha sido integrado de lleno a la planificación del cuerpo técnico, lo que refleja la confianza que existe en su pronta habilitación.

Incluso, el uruguayo viajó con la delegación del Ciclón a Danlí, El Paraíso, donde Motagua disputará un nuevo amistoso de preparación. Este jueves, los azules se medirán ante Hondupino a partir de las seis de la noche, en lo que será su quinto partido de pretemporada.

El cuerpo técnico ha aprovechado estos encuentros para ajustar detalles tácticos y darle minutos a varios jugadores, entre ellos De Olivera, quien busca ponerse a tono físico y futbolístico de cara al inicio de la competencia oficial.

Motagua se alista para su debut en el torneo Clausura, el cual será el jueves 29 de enero cuando reciba a Platense a las siete y media de la noche, en duelo correspondiente a la jornada dos. La posible incorporación de Rodrigo de Olivera apunta a fortalecer el mediocampo azul en una temporada donde el equipo buscará protagonismo.

Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
