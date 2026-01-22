Solani Solano, virtual fichaje de reconocido equipo de la Liga Nacional de Honduras

El exfutbolista de Olimpia se presentó con los colores del "Tiburón" y participó en la sesión dirigida por el cuerpo técnico, generando expectativa entre los aficionados. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente fue interpretada como una señal clara de que el acuerdo entre ambas partes está avanzado y a detalles de hacerse oficial.

Platense FC está muy cerca de cerrar un nuevo refuerzo para el torneo Clausura de la Liga Nacional. Este jueves 22 de enero, Solani Solano apareció entrenando con normalidad junto al resto del plantel escualo, lo que prácticamente confirma su llegada al conjunto de Puerto Cortés para el segundo campeonato de la temporada.

Platense incluso alimentó los rumores a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje que dejó poco margen a la duda. “Edwin Solani Solano, hoy entrenando con el resto del plantel. Trabajo, profesionalismo y fútbol”, publicó el club, destacando la actitud del jugador en su primer contacto con el grupo.

Solano llega como una alternativa importante para reforzar el mediocampo y el frente ofensivo del equipo escualo, que busca consolidarse en el Clausura con incorporaciones de experiencia en el fútbol hondureño. Su pasado en Olimpia y su recorrido en la Liga Nacional le otorgan un valor añadido al plantel.

De no surgir inconvenientes, Solani Solano se convertiría en nuevo refuerzo del Platense FC en las próximas horas. El Tiburón continúa ajustando piezas de cara al inicio del torneo Clausura, con el objetivo de ser competitivo y protagonizar una campaña sólida en su regreso a la máxima categoría.