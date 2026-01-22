Platense confirma el futuro de 'Yio' Puerto luego de los rumores de su salida al extranjero: "Tomamos la decisión..."

“En ningún momento no es que no se quiera vender a Yio Puerto, toda decisión que tomamos, el primero que lo sabe es Erick. Al final no soy yo quien se va y no hablaré por él. Lo pusieron en tres clubes en 48 horas, los medios son bastantes atrevidos. Sí surgieron algunos intereses, mencioné a Guatemala, Comunicaciones que sí nos abordó, pero no hemos recibido oferta o estar cerca para firmar”, declaró a <i>OKTV Centroamérica</i>.<b>Christian Andrés </b>explicó que varios clubes manifestaron interés, pero ninguno estaba dispuesto a cerrar una operación en la ventana actual: “Aquellos clubes que sí tenían interés en Yio, noté que se acercaban para decirme que necesitaban una ventana, decían que en esta ventana no lo iban a traer. Erick no necesita meter 17 goles otra vez para colocarse, con ocho es más que suficiente”.El presidente del <b>Platense </b>confirmó además que los sondeos provinieron de múltiples países y ligas, lo que ratifica el crecimiento del delantero de 24 años.“Hubo interés de México, el primer país que mostró interés fue Ucrania, luego Brasil, Portugal. Tuve pláticas con representantes ticos, pero no para el fútbol de Costa Rica. En Francia y Uruguay también hablamos con algunos clubes. Se llegó a hablar con algunos equipos, por confidencialidad no voy a decir nombres, eran de primera división y segunda”, aseguró.