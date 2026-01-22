Platense confirma el futuro de 'Yio' Puerto luego de los rumores de su salida al extranjero: "Tomamos la decisión..."

Christian Andrés, presidente del Platense, puso fin a las especulaciones sobre el futuro inmediato de Erick “Yio” Puerto, goleador emergente de la Liga Nacional, y confirmó que el atacante continuará en el club para disputar el torneo Clausura 2026, salvo un giro inesperado. En los últimos días, se informaba que Puerto se encontraba en la órbita del Comunicaciones de Guatemala, del Ventura County de la MLS Next Pro y de un club de Emiratos Árabe Unidos. Sin embargo, el jerarca del Tiburón aseguró que, aunque sí existieron acercamientos, ninguna negociación llegó a concretarse.

“En ningún momento no es que no se quiera vender a Yio Puerto, toda decisión que tomamos, el primero que lo sabe es Erick. Al final no soy yo quien se va y no hablaré por él. Lo pusieron en tres clubes en 48 horas, los medios son bastantes atrevidos. Sí surgieron algunos intereses, mencioné a Guatemala, Comunicaciones que sí nos abordó, pero no hemos recibido oferta o estar cerca para firmar”, declaró a OKTV Centroamérica. Christian Andrés explicó que varios clubes manifestaron interés, pero ninguno estaba dispuesto a cerrar una operación en la ventana actual: “Aquellos clubes que sí tenían interés en Yio, noté que se acercaban para decirme que necesitaban una ventana, decían que en esta ventana no lo iban a traer. Erick no necesita meter 17 goles otra vez para colocarse, con ocho es más que suficiente”. El presidente del Platense confirmó además que los sondeos provinieron de múltiples países y ligas, lo que ratifica el crecimiento del delantero de 24 años. “Hubo interés de México, el primer país que mostró interés fue Ucrania, luego Brasil, Portugal. Tuve pláticas con representantes ticos, pero no para el fútbol de Costa Rica. En Francia y Uruguay también hablamos con algunos clubes. Se llegó a hablar con algunos equipos, por confidencialidad no voy a decir nombres, eran de primera división y segunda”, aseguró.

Uno de los destinos que estuvo más cerca fue el Ventura County, filial del LA Galaxy en la MLS Next Pro, aunque finalmente la dirigencia y el entorno del jugador decidieron no avanzar. “También en MLS, luego uno tiene que valorar. A ver, MLS Next Pro ¿Qué jugadores han llegado allí y han pasado al primer equipo? Hice consultas y me decían que más bien los futbolistas que llegan allí bajan su nivel. Eso lo hablamos con Yio y tomamos la decisión que no era lo mejor para él”.