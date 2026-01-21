¡Primicia! Kevin López se olvida de Olimpia y tiene nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras

Kevin López, exjugador del Olimpia, se convirtió en uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes de cara al torneo Clausura del fútbol hondureño. Diario DIEZ conoció en exclusiva que el atacante alcanzó un acuerdo total para continuar su carrera tras su sorpresiva salida del club capitalino.

El futbolista, conocido como “Choloma”, firmará su contrato en las próximas horas, consolidándose como una de las incorporaciones más importantes del actual periodo de transferencias. Su llegada fortalece el frente ofensivo del equipo que apuesta por competir en los primeros puestos del campeonato.