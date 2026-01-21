Rougier confiesa cómo fichó por Marathón, no piensa en el retiro y, ¿regresaría a la selección?: "No es una cuestión de edad"

<b>Marathón </b>sigue afinando detalles previo al inicio del torneo <b>Clausura 2026 </b>y se ha reforzado para dar la pelea por el título en este semestre. Uno de los últimos fichajes que se espera es el del portero <b>Jonathan Rougier</b>, ex del Motagua, club donde ganó 5 títulos de la Liga Nacional.Diario DIEZ adelantó que el experimentado guardameta se sumará al plantel del Monstruo Verde luego de su corto paso por el <b>Atlético Racing de Córdoba</b>. Antes de oficializarse su llegada al equipo sampedrano, nuestro medio entrevistó en exclusiva desde Argentina a Rougier, quien se muestra ilusionado por sumarse bajo las órdenes del entrenador <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/pablo-lavallen-confirma-futuro-henry-figueroa-javier-rivera-marathon-fichaje-jonathan-rougier-DL28985006" target="_blank">Pablo Lavallén</a></b>.El exguardameta del <b>Motagua </b>cómo se dio su llegada a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/daniel-otero-revela-proyectos-marathon-deja-dardo-federativos-honduras-12-anos-fracasos-IK28995195" target="_blank">Marathón</a></b>, lo que le ofreció el club y si ve que puedan llegar a coronarse este año con el actual plantel. Además, dejó un mensaje a la afición por el buen recibimiento y lo que significa jugar en el Yankel.