Solani Solano revela lo que nadie se imaginaba: es hermano de subcampeón de Champions League; ¿cómo se dio cuenta?

La historia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/solani-solano-no-se-guarda-nada-tras-salir-de-olimpia-eduardo-espinel-torneo-apertura-CH28949290" target="_blank">Edwin Solani Solano</a> </b>con <b>Juan Guillermo Cuadrado </b>comenzó como una anécdota familiar que nadie tomó del todo en serio: “Fue algo bien curioso, ni yo mismo me lo creía”, recuerda el futbolista hondureño. Todo surgió a partir de un comentario de un tío que viaja con frecuencia a Colombia y que un día le soltó, casi como al pasar: “Fíjate que tu papá fue marido de la mamá de <b>Juan Guillermo Cuadrado</b>”. Solani, incrédulo, lo descartó de inmediato. “Mi tío es bien pajero, yo decía: está hablando paja”, confiesa.El destino, sin embargo, se encargó de ponerlo frente a frente con la duda. Durante un viaje con la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-tendria-sucesor-reinaldo-rueda-confirma-principal-candidato-HK28998618" target="_blank">Selección de Honduras</a> </b>a <b>Curazao</b>, bajo el mando de <b>Diego Vázquez</b>, Solani vio a Cuadrado por primera vez de cerca. “Lo miraba y decía: ¿será que le pregunto o me voy a ahuevar?”, cuenta. La incertidumbre lo acompañó hasta el día siguiente, cuando ya estaban por regresar y decidió ir a la playa para despejarse.