Daniel Otero revela los proyectos de Marathón y deja dardo a los federativos de Honduras: "12 años de fracasos es mucho"

El <b>Club Deportivo Marathón </b>designó a <b>Daniel Alberto Otero Muñoz </b>como presidente ejecutivo para el período 2026-2028, en una directiva que surge tras el fallecimiento de <b>Orinson Amaya </b>el pasado 2025. En medio del dolor por la pérdida de quien es ahora su presidente eterno, la institución verdolaga apuesta por la continuidad del proyecto que ya había sido concebido junto al expresidente. “Tenemos una responsabilidad enorme de continuar el trabajo de nuestro presidente eterno, Orinson Amaya”, expresó Otero minutos después de asumir el cargo.La llegada de Otero se da además en un momento histórico para el club, que recientemente llegó a los 100 años de fundación. El nuevo presidente destaca que la visión de Marathón hacia el futuro fue construida junto a Amaya, con una mirada de largo plazo. “Mientras él estuvo con nosotros, logramos idear y conceptualizar la visión que tenemos de Marathón para este nuevo siglo, como una institución centenaria y la más antigua del fútbol hondureño”, afirmó, subrayando el valor simbólico y estructural de esta etapa.