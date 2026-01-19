Pablo Lavallén confirma el futuro de dos futbolistas de Marathón y ¿llegará Jonathan Rougier?: “Estaban por renovar”

<b>Marathón </b>inició este lunes su pretemporada con la mirada puesta en un nuevo reto, luego de haber perdido la final ante <b>Olimpia</b>, y con el arranque del torneo a la vuelta de la esquina, ya que debutará el próximo domingo como visitante frente a <b>Lobos UPNFM</b>.<b>Pablo Lavallén </b>brindó declaraciones a Diario DIEZ donde dejó claro que el equipo no tiene tiempo para lamentos y ya trabaja enfocado en lo que viene: “Ya prácticamente volvimos a los entrenamientos y el fin de semana arrancamos. No hay mucho para pensar, sino para seguir trabajando y arrancar un nuevo proceso, un nuevo semestre con la expectativa de llegar a lo más alto”, expresó.El DT resaltó las incorporaciones de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mercado-fichajes-honduras-marathon-refuerzos-real-espana-olimpia-romell-quioto-liga-nacional-LL28984168#image-1" target="_blank">Brayan Moya</a></b>, <b>Maylor Núñez </b>y <b>Chuy Pérez</b>, señalando que “han tenido muy buenas temporadas, no solo la última, sino en otros equipos”, además de la integración de Axel Alvarado. En cuanto a la plaza de extranjero disponible, explicó que el club apunta a reforzar la media cancha debido a las lesiones: “Con la lesión de Farioli y Jonathan Bueso es donde tenemos menos posibilidad de cambiar, no tenemos tantos volantes y por ahí, si hay la posibilidad, vamos a buscar un futbolista extranjero”.