Pablo Lavallén confirma el futuro de dos futbolistas de Marathón y ¿llegará Jonathan Rougier?: “Estaban por renovar”

Marathón inició este lunes su pretemporada con la mirada puesta en un nuevo reto, luego de haber perdido la final ante Olimpia, y con el arranque del torneo a la vuelta de la esquina, ya que debutará el próximo domingo como visitante frente a Lobos UPNFM. Pablo Lavallén brindó declaraciones a Diario DIEZ donde dejó claro que el equipo no tiene tiempo para lamentos y ya trabaja enfocado en lo que viene: “Ya prácticamente volvimos a los entrenamientos y el fin de semana arrancamos. No hay mucho para pensar, sino para seguir trabajando y arrancar un nuevo proceso, un nuevo semestre con la expectativa de llegar a lo más alto”, expresó. El DT resaltó las incorporaciones de Brayan Moya, Maylor Núñez y Chuy Pérez, señalando que “han tenido muy buenas temporadas, no solo la última, sino en otros equipos”, además de la integración de Axel Alvarado. En cuanto a la plaza de extranjero disponible, explicó que el club apunta a reforzar la media cancha debido a las lesiones: “Con la lesión de Farioli y Jonathan Bueso es donde tenemos menos posibilidad de cambiar, no tenemos tantos volantes y por ahí, si hay la posibilidad, vamos a buscar un futbolista extranjero”.

Lavallén confirmó que Henry Figueroa y Javier Rivera siguen siendo parte del equipo: “Son dos jugadores base del equipo, empezamos a construir desde atrás hacia adelante y ellos son piezas fundamentales”. Sobre la posibilidad de sumar a Jonathan Rougier para competir con César Samudio, fue prudente, pero reconoció la necesidad de experiencia: “Es una buena opción, todavía no se cerró, pero necesitamos un portero que pueda venir y jugar si Samudio no está disponible”.

- ENTREVISTA A PABLO LAVALLÉN, DT DE MARATHÓN -

Un nuevo campeonato, un nuevo reto luego de perder una final ante Olimpia.



Ya estamos pensando en lo que viene, en este torneo que va a ser corto porque va a estar apretado con el tema de la fecha, terminar antes del 30 de mayo para que después se pueda disputar el Mundial. Así que, bueno, ya prácticamente volvimos a los entrenamientos y ya el fin de semana arrancamos. No hay mucho para pensar, sino para seguir trabajando y arrancar un nuevo proceso, un nuevo semestre con la expectativa de llegar a lo más alto. Tres fichajes en Marathón para esta pretemporada, dos que usted conoce muy bien como Maylor Núñez y Brayan Moya, ¿qué nos puede decir del aporte que le van a dar y cuántos jugadores cree usted que les hace falta a Marathón para cerrar ya la plantilla?



Creo que todos los jugadores que vengan seguramente van a potenciar. De hecho, nosotros intentamos que la base del plantel se mantenga y que vengan buenos futbolistas que le puedan aportar un salto de calidad al equipo. Creo que tanto Brayan Moya como Núñez y como Chuy Pérez son jugadores que han tenido muy buenas o buenas temporadas, no solamente esta última que pasó, sino temporadas importantes en otros equipos. En el caso de Axel Alvarado, que es del club, que tuvo un buen torneo en Choloma y que también se integra, así que son jugadores que van a aportar y que nos van a dar la posibilidad de tener más variantes. ¿Cuánto va a cambiar Marathón de esta temporada comparado con la anterior? Porque vemos que hay más opciones en ataque, por ejemplo, hoy hay tres centros delanteros con Messiniti y Rubilio. ¿Va a cambiar el esquema o usted va a seguir manteniendo ese 4-3-3 que tuvo durante todo el torneo pasado?



Lo que hemos logrado lo vamos a tratar de mantener. Siempre en el fútbol hay que tratar de innovar un poco, de darle una vuelta de rosca, de tratar de aprovechar algunas circunstancias que tienen que ver con la jerarquía individual de los futbolistas que están en el plantel. Así que seguramente trataremos de darle rodaje a lo que ya conocemos y también trabajaremos otro tipo de opciones para sorprender a los rivales y para tener en cancha el equipo más potente posible.

Hay una plaza de extranjeros, ¿en qué posición cree usted que Marathón necesita reforzar?



Creo que la media cancha, con la lesión de Farioli y Jonathan Bueso, me parece que ahí es donde tenemos menos posibilidad de cambiar. No tenemos tantos volantes y sin duda creo que es un poco por ahí donde, si hay la posibilidad, vamos a buscar integrar un futbolista extranjero.

En el caso de la defensa, ¿Henry Figueroa y Javier Rivera se mantienen en el club?



Sí, son los dos jugadores base del equipo en la saga central. Sin duda estaban por renovar sus contratos. Quizás todo esto de la asunción de las nuevas directivas del club hizo que se retarde un poco, pero yo cuento con ellos, necesito que estén tanto Figueroa como Rivera. Me parece que nosotros empezamos a construir el equipo desde atrás hacia adelante y ellos son piezas fundamentales. ¿Y Jonathan Rougier para darle competencia a César Samudio



Vamos a ver, es una buena opción, todavía no se cerró, pero sí necesitamos experiencia, sobre todo en puestos sensibles como son los centrales, como lo dijimos recién de Figueroa y de Rivera. Y en la portería tenemos solamente a César Samudio, que ha hecho un muy buen torneo, pero lógicamente si no lo tenemos a él se nos dificulta encontrar el reemplazo, así que necesitamos un portero que pueda venir y jugar si Samudio no está disponible.