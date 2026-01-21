Onan Rodríguez señala a los dos mejores porteros de Honduras y cómo salió de Real España: "Le di la prioridad a ellos"

<b>Mencionaste que tu primera opción fue siempre Real España, y te quiero consultar; ¿qué tan difícil fue para vos salir de Real España que era tu casa?</b><br /><br />Triste la verdad, Real España es mi casa, es un equipo que me abrió las puertas, me dio a conocer en el mundo del fútbol y voy a estar totalmente agradecido con la junta directiva, cuerpo técnico y afición, y para mi familia fue muy complicado porque me da risa cuando yo tomé la decisión de no seguir, mi hermano me decía pucha hasta las canciones me aprendí, entonces muy difícil para todos, muy difícil enfrentar esa etapa de ya no estar en el equipo que te dio la oportunidad que viviste tantos momentos bonitos, tantos tristes también, entonces siento que fue muy difícil para todos.