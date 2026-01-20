¡Con todos sus fichajes! Real España apunta a ser protagonista en el Clausura 2026 y con Eddie Hernández liderando el ataque

Real España realizó barrida en su plantel y así mismo se reforzó con un total de siete fichajes: los argentinos Gonzalo Ritacco (volante) y Angel Sayago (delantero), el uruguayo Juan Capeluto (defensa) y las contrataciones nacionales de Anthony Garcia (extremo), Exon Arzu (delantero) y Eddie Hernandez (delantero).Entre las bajas de la realeza se encuentran los atacantes Gustavo Moura (Brasil) quien firmó por el <b>Alianza</b> de El Salvador y Yeison Moreno (Colombia) que se mantiene como agente libre, también se destaca la salida de Onán Rodríguez luego de firmar para Olimpia, Wesly Decas que apenas duró un torneo y salió para ser fichado por el <b>Puntarenas</b> de Costa Rica. También se suman los jugadores que se fueron en pleno torneo como Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado y el delantero argentino Matías Rotondi.