¡Con todos sus fichajes! Real España apunta a ser protagonista en el Clausura 2026 y con Eddie Hernández liderando el ataque

Real España continúa su preparación para realizar su debut en el torneo Clausura 2026 este sábado ante el Olancho FC por la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras. Los aurinegros recibirán a los Potros en el estadio Francisco Morazán a las 7:30 PM y buscarán arrancar con pie derecho el campeonato liguero. La máquina entrenó la mañana de este martes con todos sus fichajes a disposición de el entrenador costarricense, Jeaustin Campos, quien dirigirá al conjunto catedrático en su cuarto torneo liguero en Honduras donde en año y medio solo ha logrado un subcampeonato con la institución sampedrana.

El último refuerzo de los aurinegros fue el Cañonero del Aguán, Eddie Hernandez, quien llega procedente del Municipal de Guatemala , actual subcampeón de esa liga. Hoy disputó su primer entreno con los sampedranos. Eddie viene de anotar 6 goles en 26 partidos con el conjunto chapín.

La máquina hará su debut en la Concacaf Champions Cup frente a Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos, el duelo de ida será el próximo 17 de febrero en San Pedro Sula, mientras que el partido de vuelta se disputará el 24 del mismo mes en Los Ángeles. En caso de avanzar Real España, jugará los octavos de final de la competición ante Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.