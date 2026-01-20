Liga Nacional

¡Con todos sus fichajes! Real España apunta a ser protagonista en el Clausura 2026 y con Eddie Hernández liderando el ataque

La máquina afina detalles para afrontar el Clausura 2026 y enfrentar a Los Ángeles FC en la Concacaf Champions Cup.

    Los aurinegros buscarán regresar al podio y levantar su 13ra copa en la liga nacional.
2026-01-20

Real España continúa su preparación para realizar su debut en el torneo Clausura 2026 este sábado ante el Olancho FC por la primera jornada de la Liga Nacional de Honduras. Los aurinegros recibirán a los Potros en el estadio Francisco Morazán a las 7:30 PM y buscarán arrancar con pie derecho el campeonato liguero.

La máquina entrenó la mañana de este martes con todos sus fichajes a disposición de el entrenador costarricense, Jeaustin Campos, quien dirigirá al conjunto catedrático en su cuarto torneo liguero en Honduras donde en año y medio solo ha logrado un subcampeonato con la institución sampedrana.

El último refuerzo de los aurinegros fue el Cañonero del Aguán, Eddie Hernandez, quien llega procedente del Municipal de Guatemala , actual subcampeón de esa liga. Hoy disputó su primer entreno con los sampedranos. Eddie viene de anotar 6 goles en 26 partidos con el conjunto chapín.

Eddie Hernández de 34 años vestirá su tercera camisa en los equipos grandes.

La máquina hará su debut en la Concacaf Champions Cup frente a Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos, el duelo de ida será el próximo 17 de febrero en San Pedro Sula, mientras que el partido de vuelta se disputará el 24 del mismo mes en Los Ángeles. En caso de avanzar Real España, jugará los octavos de final de la competición ante Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Anthony García nuevo fichaje de Real España encarando a Danilo Palacios.

Real España realizó barrida en su plantel y así mismo se reforzó con un total de siete fichajes: los argentinos Gonzalo Ritacco (volante) y Angel Sayago (delantero), el uruguayo Juan Capeluto (defensa) y las contrataciones nacionales de Anthony Garcia (extremo), Exon Arzu (delantero) y Eddie Hernandez (delantero).

Entre las bajas de la realeza se encuentran los atacantes Gustavo Moura (Brasil) quien firmó por el Alianza de El Salvador y Yeison Moreno (Colombia) que se mantiene como agente libre, también se destaca la salida de Onán Rodríguez luego de firmar para Olimpia, Wesly Decas que apenas duró un torneo y salió para ser fichado por el Puntarenas de Costa Rica. También se suman los jugadores que se fueron en pleno torneo como Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado y el delantero argentino Matías Rotondi.

|