La tabla de goleo más encendida de los últimos años: ¡Olancho FC encontró el sucesor de De Olivera en un legionario!

<b>Kilmar Peña</b>, de la UPNFM, irrumpe con fuerza sumando 6 goles, uno de penal. La tabla se aprieta aún más en la media con cuatro jugadores empatados en 4 goles cada uno, listos para dar la sorpresa en la recta final de la primera vuelta y reflejar la alta competitividad del Clausura 2026.<b>Yaudel Lahera</b>, el cubano veloz del Victoria, aporta esos 4 goles claves, con los que está impulsando a los ceibeños con su explosividad y convirtiendo oportunidades en momentos decisivos.<b>Jairo Rochez</b>, también de la UPNFM, suma otros 4 tantos; <b>Edwin Solano</b> del Platense registra 4 goles con garra y definición en el área, mientras que<b> Nicolás Messiniti</b> del Marathón completa el octeto élite con sus 4 conquistas, encajando perfectamente en una tabla que ya conoce.