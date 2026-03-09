La tabla de goleo más encendida de los últimos años: ¡Olancho FC encontró el sucesor de De Olivera en un legionario!

En un Torneo Clausura 2026 que promete emociones hasta el último suspiro, la tabla de goleadores de la Liga Nacional de Honduras presenta un panorama inusual: ocho jugadores compiten codo a codo por el cetro del máximo artillero al cierre de la primera vuelta. Esta paridad, poco común en la Primera División catracha, genera una rivalidad feroz que eleva el espectáculo.

El delantero aurinegro Eddie Hernández comanda la tabla con el Real España, sumando 8 goles en solo 7 partidos disputados, de los cuales dos llegaron desde el punto penal. Su experiencia, olfato goleador y precisión lo posicionan como el claro favorito para reclamar la corona individual en este certamen.

A un solo gol de distancia acecha el uruguayo Rodrigo de Olivera del Motagua, con 7 tantos en 9 encuentros, incluyendo uno de penal. Su rápida adaptación al balompié hondureño, combinada con una definición quirúrgica, lo convierte en una amenaza constante para el liderazgo de Hernández. Es el último rey de goleo en Honduras (19).

Olancho FC parece haber encontrado el sucesor perfecto de De Olivera, quien emigró al Motagua: se trata de Clayvin Zúniga, un exjugador del Municipal Limeño de El Salvador que ya acumula 7 goles en 8 partidos, con uno de penal. Su llegada ha inyectado potencia ofensiva al equipo oriental, elevándolo a contendiente serio por el pichichi.