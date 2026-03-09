Liga Hondubet

La tabla de goleo más encendida de los últimos años: ¡Olancho FC encontró el sucesor de De Olivera en un legionario!

La tabla de goleo tiene nombres conocidos y uno que volvió a aparecer, pero ahora con la camiseta del Olancho FC.

  • La tabla de goleo más encendida de los últimos años: ¡Olancho FC encontró el sucesor de De Olivera en un legionario!
2026-03-09

En un Torneo Clausura 2026 que promete emociones hasta el último suspiro, la tabla de goleadores de la Liga Nacional de Honduras presenta un panorama inusual: ocho jugadores compiten codo a codo por el cetro del máximo artillero al cierre de la primera vuelta. Esta paridad, poco común en la Primera División catracha, genera una rivalidad feroz que eleva el espectáculo.

El delantero aurinegro Eddie Hernández comanda la tabla con el Real España, sumando 8 goles en solo 7 partidos disputados, de los cuales dos llegaron desde el punto penal. Su experiencia, olfato goleador y precisión lo posicionan como el claro favorito para reclamar la corona individual en este certamen.

VER MÁS: TABLA DE GOLEADORES DEL TORNEO

A un solo gol de distancia acecha el uruguayo Rodrigo de Olivera del Motagua, con 7 tantos en 9 encuentros, incluyendo uno de penal. Su rápida adaptación al balompié hondureño, combinada con una definición quirúrgica, lo convierte en una amenaza constante para el liderazgo de Hernández. Es el último rey de goleo en Honduras (19).

Olancho FC parece haber encontrado el sucesor perfecto de De Olivera, quien emigró al Motagua: se trata de Clayvin Zúniga, un exjugador del Municipal Limeño de El Salvador que ya acumula 7 goles en 8 partidos, con uno de penal. Su llegada ha inyectado potencia ofensiva al equipo oriental, elevándolo a contendiente serio por el pichichi.

Rodrigo de Olivera tiene siete anotaciones en el torneo Clausura 2026.

Rodrigo de Olivera tiene siete anotaciones en el torneo Clausura 2026.

Kilmar Peña, de la UPNFM, irrumpe con fuerza sumando 6 goles, uno de penal. La tabla se aprieta aún más en la media con cuatro jugadores empatados en 4 goles cada uno, listos para dar la sorpresa en la recta final de la primera vuelta y reflejar la alta competitividad del Clausura 2026.

Yaudel Lahera, el cubano veloz del Victoria, aporta esos 4 goles claves, con los que está impulsando a los ceibeños con su explosividad y convirtiendo oportunidades en momentos decisivos.

Jairo Rochez, también de la UPNFM, suma otros 4 tantos; Edwin Solano del Platense registra 4 goles con garra y definición en el área, mientras que Nicolás Messiniti del Marathón completa el octeto élite con sus 4 conquistas, encajando perfectamente en una tabla que ya conoce.

- TABLA DE GOLEADORES -

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Clayvin Zúniga
|
Rodrigo de Olivera
|
Olimpia
|
Marathón
|
Motagua
|
CD Olimpia
|