Premios DIEZ: Eduardo Espinel, DT del Olimpia está liderando las votaciones como el "Mejor entrenador de Liga Hondubet"

Con una ventaja estrecha, el entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, encabeza las votaciones de los Premios DIEZ en la categoría “Mejor técnico de la Liga Hondubet”. El sudamericano fue bicampeón en 2025 con el club albo.

Espinel es el técnico más votado por los internautas de www.diez.hn quienes forman parte del proceso de elección, con un 37 % tras apenas un día de haberse habilitado las encuestas de los Premios 2025.

En la encuesta también figura Pablo Daniel Lavallén, entrenador subcampeón con Marathón en el torneo Apertura, quien se ubica en segundo lugar con un 29 %, consolidándose como una de las sorpresas. En la tercera posición aparece el costarricense Jeaustin Campos, técnico del Real España, con un 17 % de aceptación.

Más abajo se encuentra Raúl Cáceres, entrenador del Platense, también con un 16 % de los votos. Esto evidencia una competencia reñida en la premiación, considerando que aún queda casi un mes para votar por los candidatos que serán galardonados en la gala de los Premios DIEZ, programada para el 4 de mayo.