Premios DIEZ: Eduardo Espinel, DT del Olimpia está liderando las votaciones como el "Mejor entrenador de Liga Hondubet"

Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. Posteriormente, se contabilizarán los votos del público, junto con los de la Sala de Redacción de<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025" target="_blank"> Diario DIEZ</a></b> y un panel de expertos, para definir a los ganadores, como es tradición del medio.Cabe recordar que se puede votar una vez al día. Además de la categoría a mejor entrenador, también se elige al mejor legionario, jugador joven, mejor extranjero, el árbitro más destacado y el 11 ideal. Asimismo, se incluye la categoría “Lo Mejor de Centroamérica”, cuyos ganadores son definidos por el staff de Diario DIEZ y el panel de expertos.<b>VOTACIONES (Mejor entrenador de la Liga Hondubet)</b><br />1. Eduardo Espinel | Olimpia 37%<br />2. Pablo Lavallén | Marathón 29%<br />3. Jeaustin Campos | Real España 17%<br />4. Raúl Cáceres | Platense 16%