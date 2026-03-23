Liga Hondubet

Premios Diez: comienza a votar por los mejores deportistas de 2025 en Honduras; conoce todas las categorías

Ya puedes votar por los mejores deportistas de Honduras y Centroamérica en los Premios DIEZ 2025. Las mismas estarán abiertas hasta el 20 de abril. La gala será el lunes 4 de mayo

    En mayo se celebrará la 10ma edición de los Premios Diez que galardonará a los mejores de 2025.
2026-03-23

La décima edición de los Premios DIEZ está cada vez más cerca. Desde este lunes 23 de marzo inició la votación para elegir a los mejores deportistas de Honduras y Centroamérica que destacaron en 2025.

Los Premios DIEZ cumplen 10 años consecutivos reconociendo a lo mejor del deporte, y cada edición llega con novedades. En esta ocasión, los aficionados podrán votar hasta el 20 de abril ingresando a www.diez.hn en la sección “Premios DIEZ”.

Los futbolistas hondureños cuentan con una vitrina para ser galardonados, ya que estos premios tienen reconocimiento internacional. Figuras como Keylor Navas, guardameta de Costa Rica, han ganado el galardón en dos ediciones, durante su etapa en el Real Madrid y el PSG.

Cada categoría presenta varias opciones para elegir a los mejores. Un equipo de periodistas de Diario DIEZ seleccionó a los nominados con base en su rendimiento durante el año calendario 2025, incluyendo los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025-2026, este último como cierre del año.

Dentro del portal de votación, los usuarios encontrarán categorías como: mejor técnico de la Liga Nacional, mejor jugador de la Liga, mejor extranjero, mejor jugador joven, mejor portero, mejor árbitro, mejor fichaje, mejor legionario, mejor gol y mejor jugador del Ascenso.

Además, algunas categorías serán definidas por un panel de expertos y periodistas de Diario Deportivo DIEZ. En este grupo destacan los premios internacionales, que reconocen a las figuras más sobresalientes de Centroamérica.

También se entregará el reconocimiento “10 de 10”, que distingue a los mejores deportistas del país, así como el Premio a la Trayectoria, dedicado a una figura destacada por su aporte al deporte.

La gala se realizará en Tegucigalpa, capital de la República el próximo lunes 4 de mayo. Durante el evento, se anunciará el 11 ideal del campeonato, uno de los momentos más esperados, en el que cada premiado recibirá reconocimiento por su desempeño a lo largo del año.

LAS CATEGORÍAS EN LOS PREMIOS DIEZ 2025

Mejor técnico de la Liga Hondubet

1. Eduardo Espinel - Olimpia

2. Jeaustin Campos - Real España

3. Pablo Lavallén - Marathón

4. Raúl Cáceres - Platense

Mejor jugador de la Liga Hondubet

1. José Mario Pinto - Olimpia

2. Alexy Vega - Marathón

3. Nicolás Messiniti - Marathón

4. Rodrigo de Olivera - Olancho FC

5. Erick "Yío" Puerto - Platense

6. Carlos "Chuy" Pérez - Platense

7. Jhow Benavidez - Real España

8. Rodrigo “Droopy” Gómez - Motagua

9. Dennis Meléndez - Motagua

10. Carlos “Zapatilla” Mejía - Motagua

11. Edrick Menjívar - Olimpia

12. Emanuel Hernández - Olimpia

13. Daniel Aparicio - Real España

Mejor extranjero de la Liga Hondubet

1. Rodrigo de Olivera - Olancho FC

2. Nicolás Messiniti - Marathón

3. Daniel Aparicio - Real España

4. Emanuel Hernández - Olimpia

5. Javier Rivera - Marathón

6. Rodrigo Auzmendi - Motagua

7. Rodrigo “Droopy” Gómez - Motagua

8. Carlos López Quintero - Platense

9. Roberto Moreira - Génesis FC

Mejor futbolista joven de la Liga Hondubet (Menor de 21 años)

1. Dereck Moncada (Olimpia)

2. Nixon Cruz (Real España)

3. Carlos Palma (Motagua)

4. Edwin Lobo (Olimpia)

5. Jaylor Fernández (Marathón)

6. Mathías Vázquez (Motagua)

7. Raúl García (UPNFM)

8. Roberto Osorto (Real España)

9. Yeison Arriola (Platense)

10. Yemerson Aaron Cabrera (Olancho)

Mejor portero de la Liga Hondubet

1. Edrick Menjívar - Olimpia

2. Luis “Buba” López - Real España

3. Luis Ortiz - Marathón / Motagua

4. Gerson Argueta - Génesis FC

Mejor árbitro de la Liga Hondubet

1. Said Martínez

2. Selvin Brown

3. Nelson Salgado

Mejor fichaje de la Liga Hondubet

1. Nicolás Messiniti - Marathón

2. Rodrigo de Olivera - Juticalpa a Olancho FC

3. Emanuel Hernández - Olimpia

4. Henry Figueroa - Olancho FC a Marathón

5. Luis Ortiz - Marathón a Motagua

6. Georgie Welcome - Oro Verde a Platense

7. Nixon Cruz - Honduras Progreso a Real España

8. Roberto Moreira - Génesis FC a Lobos UPNFM

Mejor legionario del año

1. Andy Nájar (Nashville SC)

2. Kervin Arriaga (Real Zaragoza / Levante)

3. Luis Palma (Olympiacos / Lech Poznan)

4. Getsel Montes (Herediano)

5. Joseph Rosales (Minnesota United)

Mejor gol de la Liga Hondubet

1. Golazo de Alexy Vega desde mediocampo a Platense en la triangular.

2. Definición de lujo: Alexy Vega frente al Olancho

3. Tijereta de Jerry Bengtson al Real España en el Apertura

4. Golazo de chilena de Rubilio Castillo frente a Victoria

5. Dereck Moncada y su joyita frente a Motagua

6. Erick Puerto define con un sombrerito ante Real España

7. Golazo de José Raúl García con Lobos UPN frente a Platense

8. Golazo de Darixon Vuelto con Real España frente a Motagua

9. Daniel Meléndez con Génesis frente al Olimpia en el Clausura

10. Samuel Car, del Victoria, y su golazo frente al Olimpia

Mejor jugador de la Liga de Ascenso

1. Aaron Barrios (Estrella Roja)

2. Denilson “Camavinga” Núñez (Independiente)

3. Álvaro Torres (Real Sociedad)

4. Óscar Leonardo Arzú (Estrella Roja)

5. Axel Alvarado (Choloma)

6. Brayan Castillo (Choloma / Estrella Roja)

7. Reinieri Mayorquín (Estrella Roja

Unirme al canal de noticias
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

Premios DIEZ
|