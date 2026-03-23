Premios Diez: comienza a votar por los mejores deportistas de 2025 en Honduras; conoce todas las categorías

La décima edición de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025" target="_blank">Premios DIEZ</a></b> está cada vez más cerca. Desde este lunes 23 de marzo inició la votación para elegir a los mejores deportistas de <b>Honduras </b>y <b>Centroamérica </b>que destacaron en 2025.Los Premios DIEZ cumplen 10 años consecutivos reconociendo a lo mejor del deporte, y cada edición llega con novedades. En esta ocasión, los aficionados podrán votar hasta el 20 de abril ingresando a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025" target="_blank">www.diez.hn</a></b> en la sección “Premios DIEZ”.Los futbolistas hondureños cuentan con una vitrina para ser galardonados, ya que estos premios tienen reconocimiento internacional. Figuras como <b>Keylor Navas</b>, guardameta de Costa Rica, han ganado el galardón en dos ediciones, durante su etapa en el <b>Real Madrid </b>y el <b>PSG</b>.