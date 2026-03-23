Rubén Matamoros, dos años después de la tragedia que le cambió la vida: "No pude ni siquiera verlo cara a cara"

<b>Primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en Comayagua y atendernos en esta entrevista. Me da gusto verlo con la energía que siempre le ha caracterizado y emprendiendo nuevos proyectos. ¿Podría hablarnos de su presente?</b><br /><br />La verdad es que después de lo que pasó son cosas que uno tiene que aprender a reponerse, a seguir adelante, a seguir avanzando. Me di cuenta de algo, que la vida continúa y que por muy difícil que la estemos pasando la vida continúa y tienes que levantarte, eso es algo que nos enseñó el fútbol. Cae, levántese, nadie va a venir a levantarlo. Eso es lo que nos tiene hoy en día en pie y el favor de Dios que nos ha dado fuerza cada día y nos da la oportunidad hoy de seguir emprendiendo con una academia de fútbol y una tienda de uniformes deportivos.<b>Lo veo con mucha energía, ¿podría decirnos qué es aquello que lo motiva a usted en el día a día para seguir adelante?</b><br /><br />¡Ahhh! (reacciona con júbilo) Dios nos da la fuerza cada día, pero tengo dos personas al lado mío: mi hija Jheyly y mi hijo Caleb, sobrevivientes del accidente que realmente lo merecen todo. Son dos jovencitos totalmente valientes con una fe inquebrantable, de verdad que son esas dos personitas que me levantan los brazos, que en los momentos más difíciles que pasé en el momento de preguntas, en el ahogo interno, en el no saber cómo salir de ese lugar profundo, esas dos personitas estuvieron conmigo y les agradezco mucho. Esa es parte de mi motivación.<b>Son inseparables los tres, me imagino...</b><br /><br />Son esas dos personas, como le digo, que aún ellos en su quebranto, aún ellos en su dolor, han aprendido a apoyar a su papá y como papá pues sabe que aunque muchas veces me tocó estar en ese cuarto encerrado llorando y tenía que salir a secarse las lágrimas y decir: "Okay, aquí no pasa nada, sigamos adelante". Después de la puerta de ese cuarto tenía que salir el papá que le decía a los hijos: "Hey, vamos, hijo, vamos, nosotros podemos, sigamos adelante".<b>Después de una situación así, tan triste como la que vivieron, ¿cómo un padre puede transmitirle esa energía positiva a sus hijos?</b><br /><br />Yo creo que es algo que Dios nos da, la verdad. Pero también es algo que se practica día con día. Sé que todos los que estamos involucrados en la entrevista y sé que todos que van a ver la entrevista en su momento están involucrados en momentos difíciles, pero que desde chiquillo prácticamente la vida nos viene entrenando a cómo levantarse, cómo salir adelante, a cómo perseverar, porque creo que todos los que estamos aquí en su momento no nacimos en cuna de oro. Unos meses atrás no había un norte, estaba nublado el panorama, no había una forma de cómo volver a sonreír, incluso le puedo decir algo, ocultaba mi dolor detrás de una sonrisa.