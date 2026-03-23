Erick 'Yío' Puerto responde a los que critican su llamado, su ídolo en Honduras y deja claro: "Lo mejor viene aún"

En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, con maletas cargadas de ilusión y un nuevo reto en puerta, Erick “Yío” Puerto habló con Diario DIEZ con mucha serenidad y convicción antes de viajar a España con la camisa de la Selección de Honduras. El delantero del Platense dejó claro que está preparado para asumir cualquier responsabilidad en ataque: “Ya me ha tocado jugar ese esquema de un solo 9 y lo he hecho de la mejor manera”, afirmó. Frente a las críticas sobre su rendimiento reciente, Puerto no esquivó el tema y respondió con madurez: “Que estén tranquilos, que no se preocupen, que uno siempre sigue trabajando”, aseguró. Además, dejó una frase que refleja su mentalidad competitiva y su ambición dentro del nuevo ciclo: “Estoy listo, estoy a disposición, he trabajado para ello”.

En lo personal, el atacante también reveló las figuras que han marcado su camino y sus aspiraciones a futuro. Reconoció la influencia de referentes históricos: “Carlos Pavón me gustaba muchísimo verlo marcar goles”, mientras que sobre Carlo Costly fue claro: “Es un gran referente... cómo no me gustaría hacerlo a mí también”.

-- DECLARACIONES DE ERICK 'YÍO' PUERTO --

En la selección de Honduras puede pararse de diferentes formas, tanto con dos delanteros como con uno solo. Si te tocara hacer el delantero centro solo en el área, el 9 que necesitamos, ¿estás listo para ese reto también?



Ya me ha tocado jugar ese esquema de un solo 9 y lo he hecho de la mejor manera, y también me ha tocado jugar acompañado con otro delantero, que también lo he hecho de la mejor manera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ahora que los goles no han sido tan continuos como fue el torneo anterior, es cuando recibes un nuevo llamado y pues es un proyecto que comienza desde cero, ¿qué opinión te merece esto, amigo?



Siempre trabajando y siempre agradecido con Dios, y pues siempre tratando de dar un pasito al frente para seguir mejorando, y pues gracias a Dios se vino el llamado y aprovecharlo de la mejor manera. ¿Te le esperabas?



Pues gracias a mi trabajo y a la bendición de Dios que me ha dado. Hay un sector de los aficionados y los futbolistas están expuestos a las críticas también. Hay muchos que dicen: 'Gio Puerto solo fue un futbolista con buen nivel durante un torneo y ya murió'. ¿Qué le decís a las personas que tienen esa opinión?



Que estén tranquilos, que no se preocupen, que uno siempre sigue trabajando, enfocado y siempre agradeciéndole a Dios por las cosas que le da, y sé que a veces están las críticas y todo, pero eso es normal, ya he pasado el proceso, y que estén tranquilos, que lo mejor viene aún. Las cosas de la vida, lo que fue diciembre, de repente se te ponía en muchos equipos, por ahí también se vino un bajón en el nivel, pero tal vez este nuevo cuerpo técnico mira situaciones diferentes y hoy estás acá a unas horas para que emprendas un viaje rumbo a España.



Un bajón en el nivel no lo veo así, sino que cada quien lo mira desde sus diferentes perspectivas, tal vez no ven el rendimiento pasado del torneo por situaciones del equipo, pero siempre trabajando y tratando de dar lo mejor, y él mira otras cualidades, otras cosas que a veces el aficionado no ve, sino que solo el entrenador y uno como jugador siente, y gracias a Dios por el llamado y pues a dar lo mejor. Erick, ya sabes lo que es ser convocado, ya estuviste en las eliminatorias, pero ¿qué es esa sensación de poder sudar la camiseta, de vestirla, de ponerte el determinado dorsal y que puedas transpirarla en la cancha?



Es lo que le pido a Dios, que me dé paz y sabiduría y entendimiento para afrontar este nuevo reto y pues que me dé la oportunidad de debutar y poder darle una alegría al pueblo hondureño.

En la convocatoria anterior mirábamos que con quien más te llevabas, al menos en la selección era con José Mario Pinto. Hoy no está en esta convocatoria, ¿con qué otros futbolistas has tenido esa relación cercana?



Con Pinto fue como de los más me llevé porque él fue el que más me guió, me ayudó en todo el proceso, porque era mi primera convocatoria, pero igual siempre traté de conversar con los demás, estuve con Jorge Álvarez, con Carlitos Pineda, con Luis, traté de hablar con Dereck y con algunos otros compañeros, y pues me entiendo bien con ellos, sabemos que a cada uno se le da la oportunidad en la selección y pues ambos estamos defendiendo a Honduras.