Erick 'Yío' Puerto responde a los que critican su llamado, su ídolo en Honduras y deja claro: "Lo mejor viene aún"

En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, con maletas cargadas de ilusión y un nuevo reto en puerta, <b>Erick “Yío” Puerto </b>habló con Diario DIEZ con mucha serenidad y convicción antes de viajar a España con la camisa de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-comienza-nueva-tecnico-paco-molina-bicolor-sale-rumbo-espana-amistoso-peru-LG29856058" target="_blank">Selección de Honduras</a></b>.El delantero del Platense dejó claro que está preparado para asumir cualquier responsabilidad en ataque: “Ya me ha tocado jugar ese esquema de un solo 9 y lo he hecho de la mejor manera”, afirmó.Frente a las críticas sobre su rendimiento reciente, <b>Puerto </b>no esquivó el tema y respondió con madurez: “Que estén tranquilos, que no se preocupen, que uno siempre sigue trabajando”, aseguró. Además, dejó una frase que refleja su mentalidad competitiva y su ambición dentro del nuevo ciclo: “Estoy listo, estoy a disposición, he trabajado para ello”.